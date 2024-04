April 4, 2024 / 10:35 PM IST

IPL 2024 GT vs PBKS : భారీ ఛేద‌న‌లో పంజాబ్ నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయింది. టాపార్డ‌ర్ బ్యాట‌ర్లంతా స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కు వెనుదిరిగారు. మిడిలార్డ‌ర్ ఆట‌గాళ్లు సికింద‌ర్ ర‌జా(13), శ‌శాంక్ సింగ్‌(25)లు పోరాడుతున్నారు. 12 ఓవ‌ర్ల‌కు పంజాబ్ స్కోర్.. 110/4. ఆ జ‌ట్టు విజ‌యానికి 48 బంతుల్లో 90 ప‌రుగులు కావాలి. టాపార్డ‌ర్‌లో దంచుతార‌నుకున్న‌ శిఖ‌ర్‌ ధావ‌న్(1), జానీ బెయిర్‌స్టో(22), ప్ర‌భ్‌సిమ్రాన్ సింగ్‌(35), సామ్ క‌ర‌న్‌(5)లు విఫ‌ల‌మ‌య్యారు.

Right Through The Defence \|/ 👌

Noor Ahmad gets Jonny Bairstow

Powerplay done, #PBKS are 54/2

Watch the match LIVE on @StarSportsIndia and @JioCinema 💻📱#TATAIPL | #GTvPBKS | @gujarat_titans pic.twitter.com/v60gkXe7Sh

— IndianPremierLeague (@IPL) April 4, 2024