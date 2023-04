April 20, 2023 / 06:02 PM IST

IPL 2023 : ప‌వ‌ర్ ప్లేలో ఆర్సీబీ బౌల‌ర్లు చెల‌రేగారు. ఓపెన‌ర్అ థ‌ర్వ తైడే(4), డేంజ‌ర‌స్ లివింగ్‌స్టోన్(2)ను సిరాజ్ ఎల్బీగా ఔట్ చేశాడు. దంచుతున్న మాథ్యూ షార్ట్(8)ను హ‌స‌రంగ‌ బౌల్డ్ చేశాడు. విజ‌య్‌కుమార్ వేసిన ఆరో ఓవ‌ర్‌లో మూడో బంతికి హ‌ర్‌ప్రీత్ సింగ్ భాటియా(13) ర‌నౌట‌య్యాడు. సిరాజ్ విసిరిన డైరెక్ట్ త్రోకు అత‌ను వెనుదిరిగాడు. దాంతో, పంజాబ్ 6 ఓవ‌ర్ల‌కు 4 వికెట్ల న‌ష్టానికి 49 ప‌రుగులు చేసింది. ప్ర‌భుసిమ్రాన్ సింగ్(21), సామ్ క‌ర‌న్‌(0)క్రీజులో ఉన్నారు. పంజాబ్ విజయానికి 84 బంతుల్లో 126 ప‌రుగులు కావాలి.

