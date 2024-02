Babar Azam | 17 బంతుల్లోనే అర్థ సెంచరీ.. బాబర్‌ ఆజమ్‌ మరో ఘనత

February 26, 2024 / 09:54 PM IST

Babar Azam | పాకిస్తాన్‌ సూపర్‌ లీగ్‌ (పీఎస్‌ఎల్‌) లో బాబర్‌ ఆజమ్‌ జోరు కొనసాగుతోంది. పెషావర్‌ జల్మీ సారథిగా ఉన్న అతడు.. ఇస్లామాబాద్‌ యూనైటెడ్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో 59 బంతుల్లోనే శతకం బాదాడు. 42 బంతులలోనే 52 పరుగులు చేసిన బాబర్‌.. తర్వాత 17 బంతుల్లోనే 50 పరుగులు చేసి మిగిలిన ఫిఫ్టీ పూర్తిచేశాడు. ఈ ఫిఫ్టీలో ఏడు ఫోర్లు, రెండు సిక్సర్లు ఉన్నాయి. టీ20లలో బాబర్‌కు ఇది 11వ సెంచరీ. ఈ మ్యాచ్‌లో బాబర్‌.. 63 బంతుల్లో 14 బౌండరీలు, 2 సిక్సర్ల సాయంతో 111 పరుగులు చేశాడు.

పెషావర్‌ జల్మీ – ఇస్లామాబాద్‌ మధ్య లాహోర్‌లోని గడాఫీ స్టేడియం వేదికగా జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన పెషావర్‌కు అదిరిపోయే ఆరంభం దక్కింది. సయీమ్‌ అయూబ్‌ (21 బంతుల్లో 38, 3 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు) ఎప్పటిలాగే దంచికొట్టాడు. బాబర్‌ మొదట్లో నెమ్మదిగా ఆడాడు. తొలి వికెట్‌కు ఈ ఇద్దరూ 7.3 ఓవర్లలోనే 77 పరుగులు జోడించారు. అయూబ్‌ నిష్క్రమించిన తర్వాత బాదే బాధ్యతలను బాబర్‌ తీసుకున్నాడు. అర్థ సెంచరీ తర్వాత అతడు ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. బాబర్‌ బాదడంతో పెషావర్‌.. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి 201 పరుగులు చేసింది.

