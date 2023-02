February 24, 2023 / 12:31 PM IST

ఇండోర్‌: ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ ప్యాట్ క‌మ్మిన్స్(Pat Cummins) .. ఇండోర్‌లో జ‌ర‌గ‌నున్న మూడ‌వ టెస్టుకు దూరంకానున్నాడు. రెండో టెస్టు త‌ర్వాత స్వ‌దేశానికి వెళ్లిన క‌మ్మిన్స్‌.. త‌ల్లి అనారోగ్యం కార‌ణంగా మూడ‌వ టెస్టుకు రాలేక‌పోతున్న‌ట్లు క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా(Cricket Australia) తెలిపింది. మార్చి ఒక‌టో తేదీ నుంచి ఇండోర్ వేదిక‌గా మూడ‌వ టెస్టు జ‌ర‌గ‌నున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఆ టెస్టు మ్యాచ్‌కు స్టీవ్ స్మిత్(Steve Smith) సార‌థ్య బాధ్య‌త‌ల‌ను నిర్వ‌ర్తించ‌నున్నాడు.

🚨 JUST IN: Pat Cummins to miss the third #INDvAUS Test as Australia name replacement captain.

Details ⬇️#WTC23 https://t.co/HMD0lqWO7m

— ICC (@ICC) February 24, 2023