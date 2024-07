July 31, 2024 / 04:56 PM IST

Paris Olympics | టోక్యో ఒలింపిక్స్‌లో రజతం నెగ్గి వరుసగా రెండో పతకంపై కన్నేసిన యువ బాక్సర్‌ లవ్లీనా బోర్గొహెయిన్‌ పారిస్‌లోనూ అదరగొడుతోంది. మహిళల 75 కిలోల విభాగం ప్రిక్వార్టర్స్‌ పోరులో భాగంగా లవ్లీనా 5-0 తో సున్నివా హెఫ్‌స్టడ్‌ (నార్వే)ను మట్టికరిపించింది. ఈ విజయంతో లవ్లీనా క్వార్టర్స్‌కు దూసుకెళ్లింది. క్వార్టర్స్‌లో నెగ్గి సెమీస్‌ చేరుకుంటే లవ్లీనా మరో పతకం ఖాయం చేసినట్టే.

నార్వే బాక్సర్‌తో జరిగిన ప్రిక్వార్టర్స్‌ పోరులో లవ్లీనా ఆది నుంచే పవర్‌ఫుల్‌ పంచ్‌లతో రెచ్చిపోయింది. ప్రత్యర్థికి ఏమాత్రం అవకాశమివ్వకుండా తనను డిఫెండ్‌ చేసుకోవడంతో పాటు మూడో బౌట్‌లలోనూ ఆధిపత్యం చెలాయించి మ్యాచ్‌ను సొంతం చేసుకుంది. క్వార్టర్స్‌లో లవ్లీనా.. టాప్‌ సీడ్‌ చైనా బాక్సర్‌ లి ఖియాన్‌తో తలపడనుంది. ఆగస్టు 4న ఈ మ్యాచ్‌ జరుగనుంది.

