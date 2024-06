June 1, 2024 / 09:44 PM IST

IND vs BAN : పొట్టి వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ వేట‌కు సిద్ద‌మైన‌ భార‌త క్రికెట‌ర్లు(Indian Cricketers)న్యూయార్క్ గ‌డ్డ‌పై దంచికొట్టారు. బంగ్లాదేశ్‌తో జ‌రుగుతున్న‌ ఏకైక‌ వామ‌ప్ మ్యాచ్‌లో రిష‌భ్ పంత్(53 : 32 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) మెరుపు హాఫ్ సెంచ‌రీతో బాద‌గా.. వైస్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా(40 నాటౌట్) సిక్స‌ర్ల మోత మోగించాడు. మిస్ట‌ర్ 360 సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్‌(31)సైతం తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. దాంతో టీమిండియా నిర్ణీత ఓవ‌ర్లో 6 వికెట్ల నష్టానికి 182 ర‌న్స్ కొట్టింది.

టాస్ గెలిచిన భార‌త్ బ్యాటింగ్ తీసుకోగా.. రోహిత్ శ‌ర్మ (23) జ‌త‌గా సంజూ శాంస‌న్(1) ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించాడు. అయితే.. రెండో ఓవ‌ర్లోనే సంజూను షొరిఫుల్ ఇస్లాం ఎల్బీగా వెన‌క్కి పంపాడు. ఆ త‌ర్వాత పంత్ త‌న‌దైన శైలిలో రెచ్చిపోయాడు. ష‌కీబుల్ హ‌స‌న్ వేసిన ఆరో ఓవ‌ర్లో మూడు సిక్స‌ర్ల‌తో జ‌ట్టు స్కోర్ 50 దాటించాడు. హిట్‌మ్యాన్ స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే పెవిలియ‌న్ చేరినా పంత్ త‌న దూకుడు ఆప‌లేదు.. ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్‌(31)తో కీల‌క భాగ‌స్వామ్యం నెల‌కొల్పాడు. వీళ్లిద్ద‌రి విధ్వంసంతో 10 ఓవ‌ర్ల‌కే 92 కొట్టిన‌ భార‌త్ భారీ స్కోర్ దిశ‌గా ప‌య‌నించింది.

An explosive half-century comes 🆙 for @RishabhPant17 😎

4⃣ sixes in his knock so far 💥

💯 comes up for #TeamIndia

Follow the Match ▶️ https://t.co/EmJRUPmJyn#T20WorldCup pic.twitter.com/eoceh4Z1nB

— BCCI (@BCCI) June 1, 2024