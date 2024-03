March 31, 2024 / 09:21 PM IST

IPL 2024 DC vs CSK వైజాగ్‌లో జ‌రుగుతున్న ఐపీఎల్ డ‌బుల్ హెడ‌ర్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ భారీ స్కోర్ చేసింది. కెప్టెన్ రిష‌భ్ పంత్(13), చిచ్చ‌ర‌పిడుగు డేవిడ్ వార్న‌ర్(52)లు అర్ధ శ‌త‌కాలతో విరుచుకుప‌డ్డారు. ఈ సీజ‌న్‌లో తొలి మ్యాచ్ ఆడ‌తున్న‌ పృథ్వీ షా(43) త‌న మార్క్ షాట్ల‌తో అల‌రించాడు. దాంతో, ఢిల్లీ 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి 191 ప‌రుగులు చేసింది. సీఎస్కే బౌల‌ర్ల‌లో ప‌థిర‌న రెండు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు.

టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ఢిల్లీకి ఓపెన‌ర్లు డేవిడ్ వార్న‌ర్(52), పృథ్వీ షా(43)లు శుభారంభ‌మిచ్చారు. ఏ పొర‌పాటుకు తావివ్వ‌కుండా తొలి వికెట్‌కు 93 ర‌న్స్ జోడించారు. ఈ జోడీని ముస్తాఫిజుర్ విడ‌దీశాడు. ఆ కాసేప‌టికే జ‌డేజా ఓవ‌ర్లో షా.. ధోనీకి చిక్కాడు. మార్ష్(18)ను ప‌థిర‌న సూప‌ర్ యార్క‌ర్‌తో బౌల్డ్ చేయ‌డంతో ఢిల్లీ స్కోర్ నెమ్మదించింది.

Innings Break ‼️

A strong start and finish help @DelhiCapitals set #CSK a target of 1️⃣9️⃣2️⃣👏

An exciting second half coming 🔜

Scorecard ▶️ https://t.co/8ZttBSkfE8#TATAIPL | #DCvCSK pic.twitter.com/KgrGNGQV6w

— IndianPremierLeague (@IPL) March 31, 2024