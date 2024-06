June 9, 2024 / 11:15 PM IST

IND vs PAK : ఐసీసీ టోర్నీలో చిర‌కాల ప్ర‌త్య‌ర్థిపై శివాలూగిపోయే భార‌త(Team Inida) క్రికెట‌ర్లు ఈసారి తేలిపోయారు. టాపార్డ‌ర్, మిడిలార్డ‌ర్ బ్యాట‌ర్ల‌లో రిష‌భ్ పంత్(42) మిన‌హా ఒక్క‌రంటే ఒక్క‌రు పాకిస్థాన్(Pakistan) బౌల‌ర్ల‌ను దీటుగా ఎదుర్కొని నిల‌బ‌డ‌లేక‌పోయారు. బ్యాటింగ్ యూనిట్ వైఫ‌ల్యంతో టీమిండియా 119 ప‌రుగుల‌కే ఆలౌట‌య్యింది. అలాగ‌ని న్యూయార్క్ పిచ్‌పై పాక్ బౌల‌ర్లు న‌సీం షా(3/21), హ్యారిస్ ర‌వుఫ్(3/21)లు మ‌రీ ఏమంత ప్ర‌మాద‌క‌రంగా క‌నిపించ‌లేదు. కానీ, భార‌త ఆట‌గాళ్లే అన‌వ‌స‌ర షాట్ల‌తో వికెట్ పారేసుకున్నారు. ఒంట‌రి సైనికుడిలా పాక్ బౌల‌ర్ల‌పై విరుచుకుప‌డిన పంత్.. అక్ష‌ర్ ప‌టేల్‌(20)తో కీల‌క భాగ‌స్వామ్యం నెల‌కొల్పాడు. ఆఖ‌ర్లో హార్దిక్ పాండ్యా(7) సైతం చేతులెత్తేయ‌డంతో రోహిత్ సేన దాయాదికి ఓ మోస్త‌రు ల‌క్ష్యాన్ని నిర్దేశించ‌గ‌లిగింది.

వ‌ర్షం కార‌ణంగా ఆట్ ఆల‌స్య‌మైన పోరులో టీమిండియాకు ఆదిలోనే షాక్ త‌గిలింది. షాహీన్ ఆఫ్రిది ఓపెన‌ర్‌గా ఐర్లాండ్‌పై విఫ‌ల‌మైన విరాట్ కోహ్లీ(4)ని న‌షీం షా బోల్తా కొట్టించాడు. ఆ షాక్ నుంచి తేరుకొనేలోపే ఊరించే బంతితో షాహీన్ ఆఫ్రిది డేంజ‌ర‌స్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌(12)ను పెవిలియ‌న్ చేర్చాడు. దాంతో, 19 ప‌రుగుల‌కే భార‌త్ రెండో వికెట్ ప‌డింది.

A riveting Powerplay in New York 🔥

Pakistan have sent the Indian openers back as Rishabh Pant and Axar Patel look to build on.#T20WorldCup | #INDvPAK | 📝: https://t.co/pMWMLPcinR pic.twitter.com/rD67TMrFVg

— ICC (@ICC) June 9, 2024