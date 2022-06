June 5, 2022 / 09:03 PM IST

భారత పేసర్ దీపక్ చాహర్.. ఇటీవలే తన ప్రియురాలిని వివాహమాడిన సంగతి తెలిసిందే. గతేడాది ఐపీఎల్ మ్యాచ్ సందర్భంగా జయ భరద్వాజ్‌కు చాహర్ ప్రపోజ్ చేశాడు. ఆమె కూడా సంతోషంగా అంగీకరించడంతో.. ఈ నెల ఒకటో తేదీన వీళ్లిద్దరూ ఒక్కటయ్యారు.

ఈ పెళ్లి రిసెప్షన్‌కు భారత యువ ఆటగాళ్లు చాలా మంది హాజరయ్యారు. వారిలో రిషభ్ పంత్, కర్ణ్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, శార్దూల్ ఠాకూర్, రవి బిష్ణోయి, అర్షదీప్ సింగ్ తదితరులంతా వెళ్లి చాహర్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా రిసెప్షన్‌కు పఠానీ కుర్తాలో వచ్చిన వ్యక్తిని చూసి నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోయారు.

పాకిస్తానీ ప్లేయర్ హసన్ అలీని కూడా రిసెప్షన్‌కు పిలిచారా? అని ప్రశ్నించడం మొదలు పెట్టారు. అయితే జాగ్రత్తగా పిలిస్తే అతను హసన్ అలీ కాదని తెలుస్తోంది. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తరఫున ఐపీఎల్‌లో అద్భుతంగా రాణించిన పేసర్ ఖలీల్ అహ్మద్. అతని వేషధారణ వల్లే ఈ కన్‌ఫ్యూజన్ వచ్చిందని మరికొందరు నెటిజన్లు వివరించారు. దీంతో అందరూ నవ్వేసుకుంటున్నారు.

Many Indian players attended the reception of Deepak Chahar's wedding. pic.twitter.com/gUl1oAZq06

— Johns. (@CricCrazyJohns) June 4, 2022