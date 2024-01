January 21, 2024 / 06:59 PM IST

BPL 2024: పాక్‌ యువ వికెట్‌ కీపర్‌ మహ్మద్‌ హరీస్‌కు పాకిస్తాన్ క్రికెట్‌ బోర్డు (పీసీబీ) భారీ షాకిచ్చింది. రెండ్రోజుల క్రితమే మొదలైన బంగ్లాదేశ్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (బీపీఎల్‌) లో ఆడేందుకు పాకిస్తాన్‌ నుంచి బయలుదేరి ఢాకా (బంగ్లా రాజధాని) విమానాశ్రయం చేరుకున్న హరీస్‌కు పీసీబీ.. ఆ లీగ్‌లో ఆడేందుకు హరీస్‌కు నో ఆబ్జెక్షన్‌ సర్టిఫికెట్‌ (ఎన్వోసీ) ఇవ్వలేదని తేల్చి చెప్పింది. దీంతో హరీస్‌.. ఉన్నఫళంగా మళ్లీ పాకిస్తాన్‌ వెళ్లే ఫ్లైట్‌ ఎక్కి స్వదేశానికి చేరుకున్నాడు. ఈ విషయాన్ని అతడే స్వయంగా తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ స్టోరీస్‌లో వెల్లడించాడు.

ఇన్‌స్టా స్టోరీస్‌లో హరీస్‌ ‘బ్యాక్‌ టు హోమ్‌’ అని తన లగేజీ బ్యాగులను తీసుకెళ్తున్న ఫోటోలను షేర్‌ చేశాడు. బీపీఎల్‌లో హరీస్‌.. చత్తోగ్రమ్‌ ఛాలెంజర్స్‌ తరఫున ఆడాల్సి ఉంది. కానీ హరీస్‌ ఇప్పటికే రెండు ఫ్రాంచైజీ లీగులు ఆడాడని, మూడో లీగ్‌ ఆడేందుకు నిబంధనలు ఒప్పుకోవని పీసీబీ అతడికి బీపీఎల్‌లో ఆడేందుకు ఎన్వోసీ ఇవ్వలేదు. పీసీబీ నిబంధనల ప్రకారం ఆ దేశ క్రికెటర్లు రెండు విదేశీ లీగ్‌లు ఆడేందుకు మాత్రమే అర్హులు. అయితే ఈ విషయాన్ని పీసీబీ.. హరీస్‌కు స్వదేశంలో ఉన్నప్పుడే చెప్పినా అతడు ఢాకాకు వచ్చుండేవాడు కాదని, తీరా బంగ్లాదేశ్‌కు వచ్చాక ఇలా చేయడం సరికాదని అతడి మద్దతుదార్లు మండిపడుతున్నారు.

Justice for Mohammad Haris First they dropped him from national squad and now they haven’t gave him NOC for BPL…. Shame on you @TheRealPCB pic.twitter.com/8RAofpMIiW

22 ఏండ్ల ఈ యువ వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌.. పాకిస్తాన్‌ తరఫున గతేడాది ఆసియా కప్‌లో ఆడాడు. 2022లో పాక్‌ జట్టులోకి వచ్చిన హరీస్‌.. అంతర్జాతీయ కెరీర్‌లో ఆరు వన్డేలు, 9 టీ20లు ఆడాడు. ఆసియా కప్‌ తర్వాత పాకిస్తాన్‌ ఆడిన వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో గానీ, ఇటీవలే ముగిసిన ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్‌ టూర్‌లలో గానీ అవకాశం దక్కలేదు. తాజాగా బీపీఎల్‌లోనూ అతడికి ఎన్వోసీ ఇవ్వకపోవడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. హరీస్‌తో పాటు ఇఫ్తికార్‌ అహ్మద్‌, ఫకర్‌ జమాన్‌, సయీమ్‌ అయూబ్‌లకూ పీసీబీ ఎన్వోసీలను ఇవ్వలేదు. దీంతో ఈ ఆటగాళ్లు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న ఫ్రాంచైజీలు పాక్‌ ఆటగాళ్లు బీపీఎల్‌ ఆడతారా..? లేదా..? అని ఆందోళన పడుతున్నాయి. కానీ పాకిస్తాన్‌ మాజీ సారథి బాబర్‌ ఆజమ్‌, వికెట్‌ కీపర్ బ్యాటర్‌ మహ్మద్‌ రిజ్వాన్‌, బౌలర్‌ మహ్మద్‌ వసీం జూనియర్‌, అబ్బాస్‌ అఫ్రిదిలకు మాత్రం బీపీఎల్‌ ఆడేందుకు పీసీబీ అనుమతించింది.

Mohammad Haris has been refused an NOC from PCB cos he had played two leagues but Zaman Khan in a year has played in 4 leagues. Double standards by PCB are ruining the cricket talent in Pakistan.

— Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) January 21, 2024