April 6, 2024 / 04:56 PM IST

Pakistan Cricketers : స్వ‌దేశంలో వెస్టిండీస్‌ సిరీస్‌కు సిద్ధ‌మ‌వుతున్న‌ పాకిస్థాన్ జ‌ట్టు(Pakistan Team)కు పెద్ద షాక్. కెప్టెన్‌తో పాటు మ‌రొక‌రు కారు యాక్సిడెంట్‌కు గుర‌య్యారు. ఈ సంఘ‌ట‌న‌లో మ‌హిళా జ‌ట్టు కెప్టెన్ బిస్మాహ్ మ‌హ్‌రూఫ్(Bismah Mahroof), స్టార్ స్పిన్న‌ర్ గులాం ఫాతిమా(Gulam Fatima)లకు చిన్న‌పాటి గాయాల‌య్యారు. ఈ ప్ర‌మాదంలో ఇద్ద‌రికీ ప్రాణాపాయం త‌ప్ప‌డంతో అంతా ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. కారు యాక్సిడెంట్ త‌ర్వాత బిస్మాహ్, ఫాతిమాల‌కు ప్ర‌థమ చికిత్స చేశారు.

ప్ర‌స్తుతం వీళ్లు పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు వైద్యుల ప‌ర్య‌వేక్ష‌ణ‌లో ఉన్నారు. బిస్మాహ్, గులాంల గురించి పీసీబీ అప్‌డేట్ ఇచ్చింది. ఈ ఇద్ద‌రూ ఏప్రిల్ 5 సాయంత్రం కారు యాక్సిడెంట్‌లో గాయ‌ప‌డ్డారు. బిస్మాహ్, ఫాతిమాలు వెస్స‌టిండీస్ ప‌ర్య‌ట‌న‌కు ఎంపిక‌య్యారు. ఏప్రిల్ 18 నుంచి సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది అని పీసీబీ వెల్ల‌డించింది.

📸 Scenario-based practice match for the Pakistan women’s team as they prepare for the #PAKWvWIW series 🏏#BackOurGirls pic.twitter.com/PjxvU9kTa2

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) April 6, 2024