August 15, 2024 / 03:31 PM IST

Olympic Winners : ఒలింపిక్స్‌లో రెండు ప‌త‌కాల‌తో చ‌రిత్ర సృష్టించిన మ‌ను భాక‌ర్(Manu Bhaker) జెండా పండుగ‌లో పాల్గొన్న‌ది. భార‌త ఒలింపిక్ బృందంతో క‌లిసి ఆమె ఢిల్లీలోని ఎర్ర‌కోట‌లో 78వ స్వాతంత్ర ఉత్సావాల‌ను తిల‌కించింది. అనంత‌రం ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర మోదీ (Narendra Modi)కి యువ షూట‌ర్ ప్ర‌త్యేక‌మైన బ‌హుమ‌తి ఇచ్చింది.

ఓ పిస్ట‌ల్‌ను ప్ర‌ధానికి ఆమె కానుక‌గా అందించింది. అనంత‌రం అది ఎలా ప‌నిచేస్తుందో కూడా ఒలింపిక్ విజేత ప్ర‌ధానికి వివ‌రించింది. భాక‌ర్ ఇచ్చిన తుపాకీని మోదీ ఆస‌క్తిగా గ‌మ‌నించారు. ఆ ఫొటో నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతోంది.

#WATCH | PM Narendra Modi meets the Indian contingent that participated in #ParisOlympics2024, at his residence. pic.twitter.com/XEIs5tHrrI

