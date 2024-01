January 27, 2024 / 04:17 PM IST

Ollie Pope : భార‌త్‌తో ఉప్ప‌ల్ స్టేడియంలో జ‌రుగుతున్న తొలి టెస్టులో ఇంగ్లండ్ మిడిలార్డ‌ర్ బ్యాట‌ర్ ఓలీ పోప్‌(Ollie Pope) సెంచ‌రీతో క‌దం తొక్కాడు. భార‌త గ‌డ్డ‌పై ఏమంత గొప్ప రికార్డు లేని అత‌డు బ‌జ్ బాల్(Buzz Ball) ఆట‌ను గుర్తు చేస్తూ వీరోచిత ఇన్నింగ్స్ బాదాడు. టెస్టుల్లో ఐదో శ‌త‌కం ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.

. గ‌తంలో త‌న అత్య‌ధిక స్కోర్‌ను అధిగ‌మిస్తూ శ‌త‌క గ‌ర్జ‌న చేశాడు. జ‌డేజా బౌలింగ్‌లో మూడు ప‌రుగులు తీసి మూడంకెల స్కోర్ సాధించాడు. టీమిండియాపై తొలి సెంచ‌రీ న‌మోదు చేశాడు. ప్ర‌స్తుతం 128 ప‌రుగులతో ఆడుతున్న పోప్ ఇంగ్లండ్ ఆధిక్యాన్ని మ‌రింత పెంచేందుకు ప్ర‌య‌త్నిస్తున్నాడు.

Ollie Pope's previous highest Test score in India was 34 – this has been pure quality today in Hyderabad 👏



జ‌ట్టు స్కోర్ 113 ప‌రుగుల వ‌ద్ద క్రీజులోకి వ‌చ్చిన పోప్‌.. ఓవైపు వికెట్లు ప‌డుతున్నా ప‌ట్టుద‌ల‌తో ఆడాడు. బ‌మ్రా యార్క‌ర్క‌తో హ‌డెల్తించినా ఓపిక‌గా ఆడిన పోప్ క్రీజులో కుదురుకున్నాక త‌న‌దైన షాట్లతో విరుచుకుప‌డ్డాడు. దాంతో, భార‌త కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ బౌల‌ర్ల‌ను మార్చినా ప్ర‌యోజ‌నం లేక‌పోయింది.

An excellent ton to keep England alive in this match!

Ollie Pope brings up the first 💯 of the series! 🙌

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 27, 2024