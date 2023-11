NZ vs PAK: పాక్ బౌలర్ల చెత్త రికార్డు.. పోటీ పడి మరీ పరుగులిచ్చుకున్న పేస్ త్రయం

November 4, 2023 / 04:07 PM IST

NZ vs PAK: ఈ ప్రపంచకప్‌ ప్రారంభానికి ముందు తమది ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన బౌలింగ్‌ యూనిట్‌ అని, తమ బౌలర్లను ఎదుర్కోవడం ప్రత్యర్థులకు దడే అని విర్రవీగిన పాకిస్తాన్ జట్టుకు కివీస్‌ భారీ షాకిచ్చింది. పాకిస్తాన్‌ పేస్‌ త్రయం షహీన్‌ షా అఫ్రిది, హరీస్‌ రౌఫ్‌, హసన్‌ అలీలు వరల్డ్‌ కప్‌లో అత్యంత చెత్త రికార్డును మూటగట్టుకున్నారు. బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదికగా న్యూజిలాండ్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో ఈ ముగ్గురూ పోటీపడుతూ ధారాళంగా పరుగులిచ్చుకున్నారు.

పాకిస్తాన్‌ ప్రధాన పేసర్‌ షహీన్‌ అఫ్రిది పది ఓవర్లు వేసి వికెట్లేమీ తీయకుండా 90 పరుగులివ్వగా.. హరీస్‌ రౌఫ్‌ పది ఓవర్లు విసిరి ఒక వికెట్ పడగొట్టి 85 రన్స్‌ ఇచ్చాడు. ఇక హసన్‌ అలీ.. పది ఓవర్లలో ఒక వికెట్‌ తీసి 82 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. తద్వారా వరల్డ్‌ కప్‌లో పాకిస్తాన్‌ తరఫున ఒక మ్యాచ్‌లో అత్యధిక పరుగులిచ్చుకున్న బౌలర్ల జాబితాలో పోటీ పడి మరి రికార్డులకెక్కారు.

పాకిస్తాన్‌ తరఫున వరల్డ్‌ కప్‌లో ఒక మ్యాచ్‌ ఆడుతూ అత్యధిక పరుగులు సమర్పించుకున్నవారిలో హరీస్‌ రౌఫ్.. కొద్దిరోజుల క్రితమే ఆసీస్‌ పై నమోదుచేసిన రికార్డు (పది ఓవర్లలో 83 పరుగులు)ను తానే బ్రేక్‌ చేశాడు. అంతకంటే ముందు ఈ రికార్డు 2019లో హసన్‌ అలీ పేరిట ఉండేది. గత వరల్డ్‌ కప్‌లో హసన్‌ అలీ.. ఇండియాతో మ్యాచ్‌లో పది ఓవర్లలో 84 పరుగులు ఇచ్చాడు. నేటి మ్యాచ్‌లో హరీస్‌ రౌఫ్‌.. ఈ రిక్కార్డులను బ్రేక్‌ చేశాడు. హరీస్‌ రౌఫ్‌ తర్వాత కొద్దిసేపటికే షహీన్‌ షా అఫ్రిది.. పది ఓవర్లలో ఏకంగా 90 పరుగులు సమర్పించుకుని పాత రికార్డులన్నింటినీ తుడిపేశాడు. అంతేగాక గత 24 ఇన్నింగ్స్‌లలో ఒక్క వికెట్‌ కూడా తీయకుండా ఉండటం అఫ్రిదికి ఇదే తొలిసారి.

At 2.21 pm – Haris Rauf bowls the most expensive spell in Pakistan World Cup history.

At 2.38 pm – Shaheen Afridi bowls the most expensive spell in Pakistan World Cup history.

– Good battle between Pakistan bowlers. pic.twitter.com/WIXvJ5hzIz

— Johns. (@CricCrazyJohns) November 4, 2023