May 4, 2023 / 09:23 PM IST

IPL 2023 : సొంత గ‌డ్డ‌పై హైద‌రాబాద్ బౌల‌ర్లు స‌త్తా చాటారు. ఆదిలోనే మూడు వికెట్లు తీసి కోల్‌క‌తాను ఒత్తిడిలోకి నెట్టారు. అయితే.. రింకూ సింగ్(46), కెప్టెన్ నితీశ్ రానా(42) ఆచితూచి ఆడి జ‌ట్టును ఆదుకున్నారు. ఆఖ‌ర్లో ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ అనుకుల్ రాయ్(13 నాటౌట్) ధాటిగా ఆడ‌డంతో కోల్‌క‌తా తొమ్మ‌ది వికెట్ల న‌ష్టానికి 171 ప‌రుగులు చేయ‌గ‌లిగింది. హైద‌రాబాద్ బౌల‌ర్లలో న‌ట‌రాజ‌న్, జాన్‌సెన్ రెండేసి వికెట్లు తీశారు. మ‌ర‌క్రం, భువ‌నేశ్వ‌ర్, మార్కండేల‌కు ఒక్కో వికెట్ ద‌క్కింది.

