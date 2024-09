September 3, 2024 / 05:21 PM IST

Newzealand Cricket: న్యూజిలాండ్ క్రికెట్‌లో అనూహ్య ప‌రిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. సీనియ‌ర్ల‌కు షాకిచ్చిన సెలెక్ట‌ర్లు ఇద్ద‌రు కొత్త కుర్రాళ్ల‌కు సెంట్ర‌ల్ కాంట్రాక్ట్ (Central Contract) క‌ట్ట‌బెట్టారు. యువ ఆల్‌రౌండ‌ర్లు నాథ‌న్ స్మిత్(Nathan Smith), జోష్ క్లార్క్‌స‌న్‌ (Josh Clarkson)లు తొలిసారి సెంట్ర‌ల్ కాంట్రాక్టు ఇచ్చారు. డేంజ‌ర‌స్ ఓపెన‌ర్ డెవాన్ కాన్వే, విధ్వంసక ఆట‌గాడు ఫిన్ అలెన్ స్థానంలో స్మిత్, జోష్‌ల‌ను ఎంపిక చేసిన‌ట్టు న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ తెలిపింది.

దేశ‌వాళీ క్రికెట్‌లో అద్భుతంగా రాణించిన స్మిత్ 33 వికెట్ల‌తో అద‌ర‌హో అనిపించాడు. అంతేకాదు 6/36తో కెరీర్‌లో అత్యుత్త‌మ గ‌ణాంకాలు న‌మోదు చేశాడు. వైట్‌బాల్ టోర్నీల్లోనూ మెరిసిన స్మిత్‌.. ఈ ఏడాది మార్చిలో అత‌డు న్యూజిలాడ్ క్రికెట్ అవార్డు వేడుక‌లో ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది ఇయ‌ర్’ అవార్డు అందుకున్నాడు.

Contract News | Promising allrounders Nathan Smith (Wellington Firebirds) and Josh Clarkson (Central Stags) have been awarded BLACKCAPS contracts for the first time 🏏 #CricketNationhttps://t.co/8nLvZw4aKF

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) September 2, 2024