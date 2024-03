March 3, 2024 / 08:28 PM IST

Neil Wagner | స్వదేశంలో ఆస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్‌లో భాగంగా ఆదివారం ముగిసిన తొలి టెస్టులో 172 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయిన న్యూజిలాండ్‌.. ఈ టెస్టుకు ముందే రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించిన నీల్‌ వాగ్నర్‌ను తిరిగి జట్టులోకి పిలవనుందా..? అంటే అవుననే సమాధానం వినిపిస్తోంది. వెల్లింగ్టన్‌ వేదికగా ముగిసిన తొలి టెస్టులో భాగంగా కివీస్‌ పేసర్‌ విల్‌ ఓ రూర్క్‌.. గాయంతో ఇబ్బందిపడుతుండటంతో మార్చి 8 నుంచి క్రిస్ట్‌చర్చ్‌ వేదికగా జరగాల్సి ఉన్న రెండో టెస్టుకు వాగ్నర్‌ను రిటైర్మెంట్‌ వెనక్కితీసుకోమని, ఆ మ్యాచ్‌లో ఆడించనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై కివీస్‌ సారథి టిమ్‌ సౌథీ కూడా పరోక్షంగా హింట్ ఇవ్వడం గమనార్హం.

దక్షిణాఫ్రికాలో పుట్టి పెరిగి న్యూజిలాండ్‌ తరఫున ఆడిన వాగ్నర్‌.. 64 టెస్టులలో 264 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఆసీస్‌తో తొలి టెస్టుకు రెండ్రోజుల ముందు అతడు రిటైర్మెంట్‌ అనౌన్స్‌ చేశాడు. రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించినా వాగ్నర్‌ జట్టుతోనే ఉన్నాడు. అయితే తాజాగా ఓ రూర్క్‌కు గాయమైన నేపథ్యంలో అతడిని తిరిగి జట్టులోకి తీసుకోవాలని న్యూజిలాండ్‌ టీమ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ భావిస్తోంది. రూర్క్‌ పరిస్థితి మెరుగవకుంటే అతడి స్థానంలో రెండో టెస్టుకు వాగ్నర్‌ ఆడే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. టిమ్‌ సౌథీ దీనిపై స్పందిస్తూ.. త్వరలోనే తమ నిర్ణయం వెల్లడిస్తామని చెప్పాడు.

Pat Cummins (on Neil Wagner coming back) said, “World’s shortest retirement. I mean, why not? If he’s your next best bowler, then go for it”. pic.twitter.com/FaAmdV3D2N

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 3, 2024