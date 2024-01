January 22, 2024 / 05:13 PM IST

Ayodhya Ram Mandir: దేశమంతా ఎదురుచూసిన రామ మందిర ప్రారంభోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. 500 ఏండ్ల తర్వాత రాముడు తన రాజ్యానికి తిరిగొచ్చాడంటూ దేశ ప్రజలంతా పండుగ జరుపుకుంటున్నారు. బాల రాముడి ప్రాణప్రతిష్ట సందర్భంగా అయోధ్యలోని రామజన్మతీర్థ నిర్వాహకులు అతికొద్దిమందికి మాత్రమే ఆహ్వానాలు పంపారు. ప్రధాన మోడీ, ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ చీఫ్‌ మోహన్‌ భగవత్‌, యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యానాథ్‌, క్రికెటర్లు సచిన్‌ టెండూల్కర్‌, అనిల్‌ కుంబ్లే, రవీంద్ర జడేజా, మిథాలీ రాజ్‌లు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. కానీ టీమిండియా దిగ్గజం మహేంద్రసింగ్‌ ధోని, తాజా సారథి రోహిత్‌ శర్మలు ఈ కార్యక్రమానికి రాలేదు. దీంతో నెటిజన్లు ఈ ఇద్దరితో పాటు విరాట్‌ కోహ్లీపైనా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. యాడ్‌ షూట్స్‌, పార్టీలు, పబ్బుల వెంట తిరిగే వీళ్లకు దేశం పండుగలా జరుపుకుంటున్న కార్యక్రమానికి వచ్చే తీరిక లేదా..? అంటూ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

రామ మందిర నిర్వాహకులు దేశంలోని ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులు, వ్యాపారవేత్తలు, క్రికెటర్లు, సినిమా నటులకు ఇచ్చినట్టే ధోని, రోహిత్‌లకూ అయోధ్య ఆహ్వానం అందింది. కానీ ఈ ఇద్దరు మాత్రం అక్కడికి వెళ్లలేదు. దీంతో ఎక్స్‌ (ట్విటర్‌) వేదికగా పలువురు నెటిజన్లు స్పందిస్తూ… ‘అయోధ్యకు ఆహ్వానం ఉన్నా హాజరుకాని ప్రముఖులలో మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని, రోహిత్‌ శర్మలు ఉన్నారు. బహుశా తమిళనాడు ఫ్యాన్స్‌ హర్ట్‌ అవుతారని ధోని రాలేదా..? సీఎస్కే కూడా దీనిపై ఒక్క ట్వీట్‌ వేయలేదు. దీనిని ఏమనుకోవాలి..?’, ‘షేమ్‌ ఆన్‌ యూ ధోని, రోహిత్‌, కోహ్లీ..’అని కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

This is really the Worst behaviour from Ms Dhoni , Virat Kohli , Rohit Sharma Shame on you all They Didn’t attend the Pran pratistha of Ram Mandir after Get invited You don’t have 5-6 hours for Ram mandir pran pratistha But you have time for doing ads Shame on You All

ఓ నెటిజన్‌ స్పందిస్తూ… ‘ధోని, విరాట్‌, రోహిత్‌ల తీరు సరికాదు. ప్రాణ ప్రతిష్ట కార్యక్రమం ఉండేదే ఐదారు గంటలు. అంత టైమ్‌ కూడా మీకు లేదా..? యాడ్స్‌, పార్టీలకు వెళ్లడానికి మీ దగ్గర టైమ్‌ ఉంది గానీ ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్‌కు మాత్రం రాలేరా..?’ అని కామెంట్‌ చేశాడు. మరొకరు.. ‘మీకు మీరు తోపులు అనుకుంటున్నారా..? లేక అంబానీ కంటే గొప్పవాళ్లం అనుకుంటున్నారా..?’ అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు.

Despite being invited to the inauguration of Ram Mandir, @msdhoni did not attend. He thinks he is bigger than Ambani. #EndDhoni

MS Dhoni didn’t attend Ram Mandir Pran Pratishtha bcz he didn’t want to hurt his woke Tamil fans

ఇదిలాఉండగా ధోని ఈ కార్యక్రమానికి హాజరుకాకపోవడానికి కారణాలు తెలియకపోయినా రోహిత్‌ మాత్రం భారత్‌ – ఇంగ్లండ్‌ టెస్టు సిరీస్‌ కోసం ప్రిపేర్‌ అవుతున్నాడు. ప్రస్తుతం హిట్‌మ్యాన్‌ హైదరాబాద్‌లో ఉన్నాడు. కోహ్లీ అయోధ్యకు వెళ్లిన ఫోటోలేమీ రాకపోయినా అతడు వెళ్లాడని పలు కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి. ప్రస్తుత క్రికెటర్లలో రవీంద్ర జడేజా ఒక్కడే ఈ కార్యక్రమానికి సతీసమేతంగా హాజరయ్యాడు. సచిన్‌, కుంబ్లే, వెంకటేశ్‌ ప్రసాద్‌ కూడా అయోధ్యకు వెళ్లారు.

Why did Rohit Sharma & Ritika Sajdeh Didn’t come for Ram mandir Pran pratishtha ayodhya event despite inviting them personally??

Does they consider themselves bigger than this event???#RamMandirPranPrathistha#AyodhaRamMandir pic.twitter.com/2VMj2ux9bz

