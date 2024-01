Sandeep Lamichhane: నేపాల్‌ క్రికెటర్‌ సందీప్‌ లమిచానెకు భారీ షాక్‌.. 8 ఏండ్ల జైలుశిక్ష

January 10, 2024 / 06:58 PM IST

Sandeep Lamichhane: నేపాల్‌లో భారత సంతతి క్రికెటర్‌ సందీప్‌ లమిచానెకు భారీ షాక్‌ తగిలింది. మైనర్‌పై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డ కేసులో లమిచానెను దోషిగా తేల్చిన నేపాల్‌ కోర్టు.. అతడికి ఎనిమిదేండ్ల జైలు శిక్షను ఖరారుచేసింది. 2022 ఆగస్టులో లమిచానె.. ఖాట్మాండులో 17 ఏండ్ల బాలికపై లైంగికదాడికి పాల్పడ్డట్టు కేసు నమోదుకాగా సుమారు ఏడాదిన్నర విచారణ తర్వాత కోర్టు అతడిని దోషిగా తేల్చింది. జైలు శిక్షతో పాటు బాధితురాలికి నష్టపరిహారం కూడా చెల్లించాలని ఆదేశించింది. ఈ మేరకు షిషిర్‌ రాజ్‌ దకల్‌ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం తీర్పునిచ్చింది.

2022 ఆగస్టు 21న ఖాట్మాండులో ఉన్న ఓ హోటల్‌లో లమిచానె.. బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డట్టు బాధితురాలు అతడిపై కేసు నమోదుచేసింది. హోటల్‌ లోని సీసీ టీవీ పుటేజీలతో పాటు అతడిని విచారించిన పోలీసులు సెప్టెంబర్‌లో అతడిపై కంప్లయింట్‌ దాఖలు చేసి అరెస్టు చేశారు. ఫాస్ట్‌ ట్రాక్‌ కోర్టు ద్వారా విచారణ జరిగిన ఈ కేసులో లమిచానె 2022 అక్టోబర్‌లో పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయాడు. డిసెంబర్‌లో బెయిల్‌పై విడుదలైన లమిచానె.. నేపాల్‌తో పాటు పలు క్రికెట్‌ లీగ్‌లలో కూడా ఆడాడు. తాజాగా అతడిపై నేపాల్‌ కోర్టు అతడికి శిక్ష ఖరారుచేసింది.

Sandeep Lamichhane has been given a punishment of 8 years in prison after being proven guilty. [ANI] pic.twitter.com/qqlcpnwFhV

— Johns. (@CricCrazyJohns) January 10, 2024