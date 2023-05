May 2, 2023 / 05:32 PM IST

Nepal Cricket Team : నేపాల్ క్రికెట్ చ‌రిత్ర‌లో కొత్త అధ్యాయం మొద‌లైంది. ఆ దేశ క్రికెట్ జ‌ట్టు ఈరోజు చ‌రిత్ర సృష్టించింది. ప‌సికూనగా భావించే ఆ జ‌ట్టు తొలిసారి ఆసియాక‌ప్(Asia Cup 2023) పోటీల‌కు క్వాలిఫై అయింది. ఏసీసీ మెన్స్ ప్రీమియ‌ర్ క‌ప్(ACC Mens Premier cup) ఫైన‌ల్లో యూఏఈ జ‌ట్టుని 7 వికెట్ల తేడాతో ఓడించిన నేపాల్ ఆసియాక‌ప్ బెర్తు సాధించింది.

నేపాల్‌కు భార‌త్, పాకిస్థాన్ ఉన్న గ్రూప్‌లో చోటు ద‌క్కింది. మొత్తం ఆరు జ‌ట్లు టైటిల్ కోసం పోటీప‌డ‌నున్నాయి. గ‌త ఏడాది ఆసియా క‌ప్‌లో స‌త్తా చాటిన శ్రీ‌లంక ఫైన‌ల్లో పాకిస్థాన్‌ను ఓడించి క‌ప్పు ఎగ‌రేసుకుపోయింది. స్టార్లు ఉన్నా విఫ‌ల‌మైన భార‌త్ ఈసారి క‌ప్పు కొట్టాల‌నే ల‌క్ష్యంతో ఉంది.

रातो र चन्द्र सुर्य

जङ्गी निशान हाम्रो !! 🇳🇵

We are the CHAMPIONS of the #ACCPremierCup!

A day filled with pride and the players filled with passion!

Nepal beats UAE to progress through to the Asia Cup with a fantastic performance from Nepal.#NEPvUAE | #RoadToAsiaCup | #weCAN pic.twitter.com/lwtOsR8Q5e

— CAN (@CricketNep) May 2, 2023