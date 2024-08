August 23, 2024 / 09:31 AM IST

లాసానే: లాసానే డైమండ్ లీగ్‌లో.. జావెలిన్ త్రోయ‌ర్ నీర‌జ్ చోప్రా(Neeraj Chopra) రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. శుక్ర‌వారం జ‌రిగిన ఈవెంట్‌లో.. ఆరో ప్ర‌య‌త్నంలో నీర‌జ్ త‌న జావెలిన్‌ను 89.49 మీట‌ర్ల దూరం విసిరాడు. ఈ సీజ‌న్‌లో నీర‌జ్‌కు ఇదే బెస్ట్ త్రో. ఇటీవ‌ల ముగిసిన పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో నీర‌జ్ త‌న జావెలిన్‌ను 89.45 మీట‌ర్ల దూరం విసిరాడు. 2022లో స్టాక్‌హోమ్ డైమండ్ లీగ్‌లో జావెలిన్‌ను 89.94 మీట‌ర్ల దూరం విసిరాడు. ఇదే అత‌ని కెరీర్‌లో బెస్ట్ త్రో.

నిజానికి లాసానే డైమండ్ లీగ్‌లో నీర‌జ్ చోప్రా చాలా క‌ష్ట‌ప‌డ్డాడు. మొద‌టి అయిదు ప్ర‌య‌త్నాల్లో అత‌ను 82.10మీ, 83.21మీ, 83.13మీ, 82.34మీ, 85.58మీ దూరం విసిరాడు. గ్రెనిడాకు చెందిన అండ‌ర్స‌న్ పీట‌ర్స్ ఈ సీజ‌న్‌లో మీట్ రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు. అత‌ను 90.61 మీట‌ర్ల దూరం జావెలిన్‌ను విసిరాడు. జ‌ర్మ‌నీకి చెందిన జులియ‌న్ వెబ‌ర్ 87.08 మీట‌ర్ల దూరం విరిసి మూడ‌వ స్థానంలో నిలిచాడు.

Neeraj Chopra announces his redemption with his last throw of the day i.e whopping 89.49M🔥 & takes the 2nd spot!

What a comeback for SB!🔥

2018 was the last time Neeraj C. finished outsid top 3 in any event.

And the run continues…#LausanneDL#NeerajChopra#DiamondLeague pic.twitter.com/kSqukjyH51

— Gaurav Pandey (@Statistician400) August 22, 2024