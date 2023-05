May 22, 2023 / 08:22 PM IST

Neeraj Chopra : అథ్లెటిక్స్‌లో భార‌త్‌కు తొలి ప‌సిడి ప‌తకం అందించిన‌ నీర‌జ్ చోప్రా(Neeraj Chopra) మ‌రో ఘ‌న‌త సాధించాడు. జావెలిన్ త్రో(Javelin Throw) ఆట‌కు వన్నె తెచ్చిన అత‌ను పురుషుల విభాగంలో వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 ర్యాంక్ సొంతం చేసుకున్నాడు. ప్ర‌పంచ అథ్లెటిక్స్ విడుద‌ల చేసిన ర్యాకింగ్స్‌లో 1455 పాయింట్ల‌తో నీరజ్ అగ్ర‌స్థానంలో నిలిచాడు. వ‌ర‌ల్డ్ చాంపియ‌న్ అండ‌ర్స‌న్ పీట‌ర్స్‌ను వెన‌క్కి నెట్టి మొదటి ర్యాంక్ ద‌క్కించుకున్నాడు.

ఈ ఏడాదిని 25 ఏళ్ల ఈ జావెలిన్ త్రోయ‌ర్ ఘ‌నంగా ఆరంభించాడు. దోహాలో మే 5వ తేదీన ప్ర‌తిష్టాత్మ‌క డైమండ్ లీగ్‌లో గోల్డ్ మెడ‌ల్ గెలిచాడు. తొలి ప్ర‌య‌త్నంలోనే అత‌ను జావెలిన్‌ను 88.67 మీట‌ర్ల దూరం విసిరాడు.

