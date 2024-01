IND vs ENG 1st Test: ఉప్పల్‌ టెస్టు సూపర్‌ హిట్టు.. లక్ష మందికి పైగా హాజరు..

January 28, 2024 / 08:09 PM IST

IND vs ENG 1st Test: నాలుగు గంటలలో ముగిసిపోయే టీ20ల మోజులో ఇతర ఫార్మాట్ల మనుగడే ప్రశ్నార్థకమువుతున్న వేళ భాగ్యనగరం టెస్టు క్రికెట్‌కు సరికొత్త ఊపిరులూదింది. క్రికెట్‌లో అసలైన మజాను ఇచ్చే టెస్టులను చూసేందుకు తాము ఎందుకు రామని, ఆటను ప్రోత్సహించకుండా ఎలా ఉంటామని హైదరాబాద్‌ వాసులు ఘనంగా చాటిచెప్పారు. ఐదేండ్ల తర్వాత టెస్టు మ్యాచ్‌ జరుగుతున్నా భారత స్టార్‌ ప్లేయర్‌ విరాట్‌ కోహ్లీ ఆడకున్నా ఉప్పల్‌లో నాలుగు రోజులుగా అభిమానులు పోటెత్తారు. నాలుగు రోజులలో మొత్తంగా లక్షకు మందికి పైగా ఈ మ్యాచ్‌ను స్టేడియం నుంచి ప్రత్యక్షంగా వీక్షించారు. ఈ మధ్యకాలంలో భారత్‌ స్వదేశంలో ఆడిన టెస్టులకు ఇంతమంది హాజరవడం బహుశా ఇదే ప్రథమం.

2018 తర్వాత టెస్టులకు ఉప్పల్‌ స్టేడియం తొలిసారి ఆతిథ్యమిచ్చింది. వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో పునర్నిర్మాణ పనులు చేపట్టాక పూర్తిగా కొత్త లుక్‌లో ఉన్న ఉప్పల్‌లో కొత్తగా ఎన్నికైన హైదరాబాద్‌ క్రికెట్‌ అసోసియేషన్‌ (హెచ్‌సీఏ) ప్రేక్షకులకు అన్ని వసతులను సమకూర్చి వాళ్లు ఇబ్బందులు పడకుండా జాగ్రత్తపడింది. బీసీసీఐ లెక్కల ప్రకారం.. భారత్‌ – ఇంగ్లండ్‌ మధ్య జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌ను చూడటానికి తొలి రోజు (జనవరి 25న) 23వేల మందికి పైగా జనం వచ్చారు. రెండో రోజు 32 వేలకు పైగా మంది స్టేడియానికి హాజరుకాగా మూడో రోజు 25,561 మంది మ్యాచ్‌ను తిలకించారు. ఆట కీలక మలుపులు తిరిగిన నాలుగో రోజు కూడా సుమారు 28 వేల మంది హాజరయ్యారు.

Day wise attendance at the Uppal stadium for the first test match 🏏

Day 01 – 23k

Day 02 – 32k

Day 03 – 30k

Day 04 – 28k

Over 1 lakhs fans have attended the first India vs England test match in Hyderabad.

Hyderabad deserves more & more matches. @JaganMohanRaoA ✨ pic.twitter.com/Y23g5EbRFJ

— All About Cricket (@allaboutcric_) January 28, 2024