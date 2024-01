January 1, 2024 / 01:40 PM IST

Naomi Osaka : మాజీ వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 న‌వామి ఒసాకా(Naomi Osaka) పున‌రాగ‌మనంలో బోణీ కొట్టింది. ఆస్ట్రేలియాలో జ‌రుగుతున్న‌ బ్రిస్బేన్ ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ (Brisbane International) తొలి రౌండ్‌లో విజ‌యం సాధించింది. జ‌ర్మ‌నీకి చెందిన‌ త‌మ‌ర కొర్ప‌ట్స్‌చ్‌(Tamara Korpatsch) పై 603, 7-6(9)తో అల‌వోక‌గా గెలుపొందింది.

రెండుసార్లు ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్, ఒక‌సారి యూఎస్ ఓపెన్ విజేత‌గా నిలిచిన ఈ జపాన్ క్రీడాకారిణి తొలి సెట్ నుంచే జోరు చూపించింది. రెండో సెట్‌లోనూ ధాటిగా ఆడి త‌మ‌ర‌పై పైచేయి సాధించింది. మ్యాచ్ స‌మ‌యంలో చాలా నెర్వ‌స్‌గా ఫీల‌య్యా అని మ్యాచ్ అనంత‌రం 26 ఏండ్ల ఒసాకా తెలిపింది.

