IPL 2024 DC vs RR : ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో జ‌రుగుతున్న మ్యాచ్‌లో రెండో ఓవ‌ర్లోనే రాజ‌స్థాన్‌కు షాక్ త‌గిలింది. డేంజ‌ర‌స్ ఓపెనర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(5) ఔట‌య్యాడు. ముకేశ్ కుమార్ ఓవ‌ర్లో బౌండ‌రీ బాదిన య‌శ‌స్వీ.. ఐదో బంతిని అంచనా వేయ‌లేక బౌల్డ్ అయ్యాడు. జోస్ బ‌ట్ల‌ర్(5), కెప్టెన్ సంజూ శాంస‌న్(1)లు ఆచితూచి ఆడుతున్నారు. 3 ఓవర్ల‌కు రాజ‌స్థాన్ స్కోర్.. 12/1.

