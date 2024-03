IPL 2024 DC vs CSK | ముకేశ్ హ్యాట్రిక్ మిస్.. ఐదు వికెట్లు కోల్పోయిన చెన్నై

March 31, 2024 / 10:59 PM IST

IPL 2024 DC vs CSK : భారీ ఛేద‌న‌లో మాజీ చాంపియన్ చెన్నై చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ ఐదు వికెట్లు కోల్పోయింది. ముకేశ్ కుమార్ ఒకే ఓవ‌ర్లో రహానే(45), రిజ్వీల‌ను వెన‌క్కి పంపాడు. హ్యాట్రిక్ బంతిని జ‌డేజా(10) అడ్డుకున్నాడు. 15 ఓవర్ల‌కు స్కోర్.. 112/5 . సిక్సర్ల‌ శివం దూబే(16) క్రీజులో ఉండ‌డంతో స్పిన్న‌ర్ల‌ను కాద‌ని పంత్ పేస‌ర్లతో అటాక్ చేయిస్తున్నాడు.

చెన్నై విజ‌యానికి ఇంకా 30 బంతుల్లో 79 ప‌రుగులు కావాలి. గ‌త రెండు మ్యాచుల్లో నాటౌట్‌గా సీఎస్కేను గెలిపించిన దూబే, జ‌డేజా జోడీ పోరాడుతోంది. ఈ ఇద్ద‌రిలో ఒక‌రు ఔటైనా అభిమానుల‌కు ధోనీ బ్యాటింగ్ చూసే భాగ్యం ద‌క్క‌నుంది.

