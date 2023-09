September 7, 2023 / 07:39 PM IST

MS Dhoni : భార‌త మాజీ కెప్టెన్ మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోనీ(MS Dhoni)కి అభిమానులు చాలామందే. ఈ మిస్ట‌ర్ కూల్ కెప్టెన్ ఎక్క‌డికి వెళ్లినా ఫ్యాన్స్ పోటెత్తుతారు. అలాంటిది అత‌ను మాత్రం త‌న అభిమాన ఆటగాడిని చూసేందుకు అమెరికా వెళ్లాడు. అక్క‌డ జ‌రుగుతున్న‌ యూఎస్ ఓపెన్(US Open 2023) విజిట‌ర్స్ గ్యాల‌రీలో కూర్చొని వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 కార్లోస్ అల్క‌రాజ్‌(Carlos Alcaraz) మ్యాచ్‌ను ఎంజాయ్ చేశాడు. అవును.. మోకాలి గాయం నుంచి కోలుకుంటున్న మ‌హీ నిన్న యూఎప్ ఓపెన్‌లో సంద‌డి చేశాడు.

త‌న ఫేవ‌రెట్ ప్లేయ‌ర్ అయిన అల్క‌రాజ్ గేమ్ చూసి మురిసిపోయాడు. నిరుడు కూడా ధోనీ ఈ స్పెయిన్ సంచ‌న‌లం గేమ్ చూసేందుకు అమెరికా వెళ్లాడు. దాంతో, ‘ఈ దిగ్గ‌జ క్రికెట‌ర్ అల్క‌రాజ్ ఫ్యాన్’ అంటూ సోష‌ల్ మీడియాలో కొంద‌రు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

The MS Dhoni cameo during the US Open Quarter Finals.pic.twitter.com/Dfys7nafpI

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 7, 2023