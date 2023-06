June 23, 2023 / 05:22 PM IST

TeamIndia : భార‌త జ‌ట్టులో స్టార్ ఆట‌గాళ్లు, ప‌వ‌ర్ హిట్ట‌ర్లు, ఆల్‌రౌండ‌ర్ల‌కు కొద‌వ లేదు. ద్వైపాక్షిక సిరీస్‌(Bilateral Series)లలో మ‌నోళ్ల‌కు తిరుగు లేదు. కానీ, కానీ, ఐసీసీ ట్రోఫీ(ICC Trophy) ఫైన‌ల్లో మాత్రం చేతులెత్తేస్తారు. అవును.. టీమిండియా ఐసీసీ ట్రోఫీ గెలిచి నేటికి ప‌దేళ్లు అవుతోంది. 2013లో స‌రిగ్గా ఇదే రోజు టీమిండియా చాంపియ‌న్స్ ట్రోఫీ(Champions Trophy) చాంపియ‌న్‌గా అవ‌త‌రించింది. మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోనీ(MS Dhoni) సార‌థ్యంలోని యువ భార‌త్ ఫైన‌ల్లో ఇంగ్లండ్‌ను ఓడించింది.

ఉత్కంఠ‌భ‌రితంగా జ‌రిగిన టైటిల్ పోరులో 5 ప‌రుగుల తేడాతో నెగ్గింది. దాంతో.. టీ20, వ‌న్డేల్లో అన్ని ఐసీసీ ట్రోఫీలు సాధించిన కెప్టెన్‌గా ధోనీ రికార్డు సృష్టించాడు. ఈ మిస్ట‌ర్ కూల్ కెప్టెన్ భార‌త్‌కు 2007లో టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్, 2011లో వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ అందించాడు.

#OnThisDay in 2️⃣0️⃣1️⃣3️⃣

The @msdhoni-led #TeamIndia, beat England to lift the ICC Champions Trophy. 🏆

MS Dhoni became the first Captain (in Men’s cricket) to win all three ICC trophies in limited-overs cricket 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/x4le09coFM

— BCCI (@BCCI) June 23, 2023