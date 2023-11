Mohammed Shami: మాకు డబ్బులివ్వాలంటే బాగా ఆడాలిగా..! వరల్డ్ కప్ లో ఇరగదీస్తున్న షమీపై స్పందించిన మాజీ భార్య

November 7, 2023 / 08:51 PM IST

Mohammed Shami: టీమిండియా వెటరన్‌ పేసర్‌ మహ్మద్‌ షమీ వరల్డ్‌ కప్‌లో అదరగొడుతున్నాడు. ఈ మెగా టోర్నీలో తొలి నాలుగు మ్యాచ్‌లలో భారత్‌ అతడిని పక్కనబెట్టింది. కానీ న్యూజిలాండ్‌తో మ్యాచ్‌ నుంచి ఎంట్రీ ఇచ్చిన షమీ.. నాలుగు మ్యాచ్‌లలోనే ఏకంగా 16 వికెట్లు పడగొట్టి భారత విజయాలలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ షమీకి బంతినివ్వడమే ఆలస్యం వికెట్‌ తీయడానికి అన్నట్టుగా సాగుతోంది అతడి విధ్వంసం. షమీ ప్రదర్శనపై సర్వత్రా ప్రశంసలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో అతడి మాజీ భార్య హసీన్‌ జహాన్‌ స్పందిస్తూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది.

ఓ టీవీ ఛానెల్‌ చర్చలో పాల్గొన్న హసీన్‌కు షమీ ప్రదర్శనపై ప్రశ్న ఎదురైంది. దీనిపై ఆమె స్పందిస్తూ.. తానేం క్రికెట్‌కు గానీ క్రికెటర్లకు అభిమానిని కాదని తెలిపింది. ‘వరల్డ్‌ కప్‌లో ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు. ఒకవేళ అతడు మంచి ప్రదర్శనలు చేస్తూ ఇలాగే ఆడితే అతడికి భారత జట్టులోనే ఉంటాడు. బాగా సంపాదిస్తాడు. అది మా భవిష్యత్‌ను మరింత సురక్షితం చేస్తుంది’ అని వెల్లడించింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైలర్‌ అవుతోంది.

