July 10, 2023 / 11:54 AM IST

హెడ్డింగ్లీ: ఆస్ట్రేలియాతో జ‌రిగిన మూడో టెస్టులో ఇంగ్లండ్ జట్టు మూడు వికెట్ల తేడాతో నెగ్గిన విష‌యం తెలిసిందే. ఆ విక్ట‌రీతో యాషెస్ టెస్టు సిరీస్‌లో ఇంగ్లండ్ త‌న ఆశ‌ల్ని నిలుపుకున్న‌ది. అయితే హెడ్డింగ్లీలో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో నాలుగ‌వ రోజు 251 ప‌రుగుల టార్గెట్‌తో బ‌రిలోకి దిగిన ఇంగ్లండ్‌కు ఆరంభంలో జ‌ల‌క్ త‌గిలింది. వ‌న్‌డౌన్‌లో వ‌చ్చిన మొయిన్ అలీని.. పేస్ బౌల‌ర్ స్టార్క్ త‌న అద్భుత‌మైన బౌలింగ్‌తో క్లీన్‌బౌల్డ్‌ చేశాడు. ఆసీస్‌ను ఎదుర్కొనేందుకు మొయిన్ అలీని ఆర్డ‌ర్‌లో ముందు పంపారు. కానీ అలీ కేవ‌లం 5 ప‌రుగులు చేసి ఔట‌య్యాడు. ఆ అవుట్‌కు చెందిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం వైర‌ల్ అవుతోంది. కీల‌క ఇన్నింగ్స్ ఆడిన హ్యారీ బ్రూక్‌, క్రిస్ వోక్స్‌లు సిరీస్‌లో ఇంగ్లండ్ ఆశ‌ల్ని స‌జీవంగా నిలిపారు.

