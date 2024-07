ENG vs WI | కోహ్లీకి కష్టమే..! సచిన్‌ రికార్డులను అధిగమించే సత్తా అతడికే ఉందంటున్న మైకెల్‌ వాన్‌

July 22, 2024 / 06:46 PM IST

ENG vs WI | ఇంగ్లండ్‌ స్టార్‌ బ్యాటర్‌ జో రూట్‌ టెస్టు క్రికెట్‌లో తన ఫామ్‌ను కొనసాగిస్తూ పరుగుల వరద పారిస్తున్నాడు. వెస్టిండీస్‌తో ట్రెంట్‌బ్రిడ్జ్‌ వేదికగా జరిగిన రెండో టెస్టులో అతడు సెంచరీ చేసి ఈ ఫార్మాట్‌లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన 8వ బ్యాటర్‌గా నిలిచాడు. ఈ నేపథ్యంలో టెస్టు క్రికెట్‌లో సచిన్‌ నెలకొల్పిన అత్యధిక పరుగుల రికార్డు (15,921 పరుగులు)ను రూట్‌ అధిగమిస్తాడని అంటున్నాడు ఆ జట్టు మాజీ సారథి మైకెల్‌ వాన్‌.

విండీస్‌తో రెండో టెస్టు ముగిశాక వాన్‌ టెలిగ్రాఫ్‌కు రాసిన వ్యాసంలో.. ‘కొద్దిరోజుల్లోనే జో రూట్‌ ఇంగ్లండ్‌ తరఫున అత్యధిక పరుగులు (టెస్టులలో) చేసిన బ్యాటర్‌గా నిలుస్తాడు. ప్రస్తుతం టెస్టులు ఆడుతున్న వారిలో సచిన్‌ రికార్డులను అధిగమించే సత్తా అతడికే ఉంది. రూట్‌ గతంలో మాదిరిగా ఆచితూచి ఆడటం కంటే దూకుడుగానే ఆడుతూ వేగంగా పరుగులు రాబడుతున్నాడు..’అని అన్నాడు.

కాగా టెస్టులలో ఫ్యాబ్‌-4గా పిలుచుకునే ఆటగాళ్లలో రూట్, కోహ్లీ, విలియమ్సన్‌, స్మిత్‌ ఉన్నా ఈ నలుగురిలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన వారిలో రూట్‌ ముందున్నాడు. రూట్‌ ప్రస్తుతం 11,940 పరుగులతో ఉండగా స్మిత్‌ (9,685), కోహ్లీ (8,848), కేన్‌ (8,743) అతడికంటే చాలా వెనుకబడి ఉన్నారు. ఇంగ్లండ్‌ క్రికెట్‌లో అలెస్టర్‌ కుక్‌ (12,472) రికార్డును అధిగమించేందుకు సుమారు 500 పరుగుల దూరంలో ఉన్న రూట్‌.. ఇదే జోరును కొనసాగిస్తే త్వరలోనే సచిన్‌ రికార్డుకు ఎసరు పెట్టే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.

Hold the pose, Joe 🔥

That’s some way to hit three figures 👏 pic.twitter.com/MS7mPTBn6Q

— England Cricket (@englandcricket) July 21, 2024