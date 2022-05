May 9, 2022 / 07:12 PM IST

కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్‌తో తలపడేందుకు ముంబై ఇండియన్స్ సిద్ధమైంది. ఈ రెండు జట్లు డీవై పాటిల్ స్టేడియం వేదికగా ఈ మ్యాచ్ జరుగుతోంది. మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందే ముంబై ఇండియన్స్‌కు గట్టి షాక్ తగిలింది. మోచేతి గాయం కారణంగా ఆ జట్టు స్టార్ ప్లేయర్ సూర్యకుమార్ యాదవ్.. ఈ ఐపీఎల్‌కు దూరమయ్యాడు.

అతని స్థానంల్ రమణ్‌దీప్ సింగ్ ఆడుతున్నాడని రోహిత్ వెల్లడించాడు. అదే సమయంలో కోల్‌కతా జట్టులో ఐదు మార్పులు చేసినట్లు శ్రేయాస్ వెల్లడించాడు. అజింక్య రహానే, వెంకటేశ్ అయ్యర్, షెల్డాన్ జాక్సన్, పాట్ కమిన్స్, వరుణ్ చక్రవర్తి జట్టులోకి వచ్చారని చెప్పాడు.

కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్: వెంకటేశ్ అయ్యర్, అజింక్య రహానే, శ్రేయాస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), నితీష్ రాణా, రింకూ సింగ్, ఆండ్రీ రస్సెల్, సునీల్ నరైన్, షెల్డాన్ జాక్సన్, ప్యాట్ కమిన్స్, టిమ్ సౌథీ, వరుణ్ చక్రవర్తి

ముంబై ఇండియన్స్: రోహిత్ శర్మ (కెప్టెన్), ఇషాన్ కిషన్, రమణ్‌దీప్ సింగ్, తిలక్ వర్మ, కీరన్ పొలార్డ్, టిమ్ డేవిడ్, డానియల్ శామ్స్, మురుగన్ అశ్విన్, జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా, కుమార్ కార్తికేయ, రైలీ మెరెడిత్

#MumbaiIndians have won the toss and they will bowl first against #KKR.

Live – https://t.co/0TDNSwhQXs #MIvKKR #TATAIPL pic.twitter.com/ztC9mbiYQB

— IndianPremierLeague (@IPL) May 9, 2022