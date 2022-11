Memes Flood Twitter After Indias Disappointing Defeat To England

Memes | సెమీస్‌లో భారత్‌ ఓటమి… నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్న మీమ్స్‌..!

November 11, 2022 / 11:31 AM IST

Memes | టీ20 ప్రపంచకప్‌లో భాగంగా నిన్న ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో భారత జట్టు ఘోర పరాజయం పాలైన విషయం తెలిసిందే. కప్పు కొట్టాలనే లక్ష్యంతో ఆసీస్‌లో అడుగుపెట్టిన రోహిత్‌ సేన సెమీఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్‌ చేతిలో 10 వికెట్ల తేడాతో ఓటమి పాలైంది. టాస్‌ గెలిచిన ఇంగ్లాండ్‌ జట్టు‌.. టీమ్‌ఇండియాకు బ్యాటింగ్‌ అప్పగించింది. ఓపెనర్లు మరోసారి విఫలమవడంతో భారత్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 168 పరుగులు చేయగలిగింది. అనంతరం లక్ష్యఛేదనలో ఇంగ్లాండ్‌ 16 ఓవర్లలో వికెట్‌ నష్టపోకుండా 170 పరుగులు చేసింది.

దీంతో పదిహేనేండ్ల క్రితం జరిగిన తొలి టీ20 ప్రపంచకప్‌లో ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన టీమ్‌ఇండియా.. మరోమారు కప్పు సాధించాలని కోరుకున్న అభిమానులకు నిరాశే మిగిలింది. భారత్‌ ఓటమిని అభిమానులు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో టీమిండియా ఓటమిపై సోషల్‌ మీడియాలో మీమ్స్‌ పేలుతున్నాయి. అభిమానులు తమ బాధను ఇలా మీమ్స్‌ రూపంలో చూపిస్తున్నారు.

Winning is temporary but losing with 10 Wickets is permanent. #IndVsEng — Ahsan Raza (@Ahsanraza83) November 10, 2022

#TeamIndia really miss this man nowdays 😭🥺 my favorite player forever IND vs ENG 💔 pic.twitter.com/0nmgkrtapw — Lakshya (@Lakshya12207736) November 10, 2022

You can't expect India to defeat England without a leg spinner. 💔 #IndvsEng pic.twitter.com/y0fJi4PCJw — Rajabets India🇮🇳👑 (@smileandraja) November 10, 2022

#INDvsENG

Being Virat Kohli and his fan isn't a easy task. how it started how it ended pic.twitter.com/2k7OzVfycX — Akshat (@AkshatOM10) November 10, 2022

Aby bhai aj hoa kia ha??

kch log ro rahy han😭😭😭#Congratulations Team England #INDvsENG pic.twitter.com/X8OLYmv9TF — Rehmat Shah Rajwan (@Rehmatshah555) November 10, 2022

England today be like: Hail(s) India, tumhare liye toh humara Butler hi kaafi hai😭 Le gaye le gaye, izzat le gaye le gaye🤡🤧 Special Mention for Kohli being the King he is and Pandya for playing like a chef’s kiss🤌🏻🫡#INDvsENG #ICCT20WorldCup #ICCT20WorldCup2022 pic.twitter.com/Zkn5z3kQLg — Ayushi Vanzara (@AyushiVanzara) November 10, 2022

