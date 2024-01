January 30, 2024 / 08:44 PM IST

Mayank Agarwal: టీమిండియా క్రికెటర్‌, ప్రస్తుతం రంజీ ట్రోఫీలో కర్నాటకకు సారథిగా వ్యవహరిస్తున్న మయాంక్‌ అగర్వాల్‌ తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యాడు. అగర్తలాలో త్రిపురతో ఇటీవలే ముగిసిన మ్యాచ్‌లో గెలిచిన అనంతరం కర్నాటక జట్టు సూరత్‌కు ప్రయాణమైంది. విమానంలో కర్నాటక జట్టుతో ఉన్న అగర్వాల్‌.. నోటి, గొంతులో మంటతో ఇబ్బందిపడ్డాడు. దీంతో అతడిని హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం అగర్వాల్‌ వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నాడని కర్నాటక స్టేట్‌ క్రికెట్‌ అసోసియేషన్‌ (కెఎస్‌సీఎ) తెలిపింది. కలుషిత నీటిని తాగడం వల్లే అతడు అస్వస్థతకు గురైనట్టు సమాచారం.

ఈ సీజన్‌లో నాలుగు మ్యాచ్‌లు ఆడిన కర్నాటక గోవాతో పాటు త్రిపురపైనా గెలిచింది. అంతకుముందు గుజరాత్‌తో ఓడిపోగా పంజాబ్‌తో మ్యాచ్‌ డ్రా అయింది. అయితే త్రిపురతో మ్యాచ్‌ ముగిసిన తర్వాత రైల్వేస్‌తో ఆడేందుకు గాను సూరత్‌కు బయల్దేరింది. విమానంలో ఉండగానే మయాంక్‌ పలుమార్లు వాంతి చేసుకున్నాడు. అదే సమయంలో అతడు తనకు నోరు, గొంతులో మంటగా ఉందని టీమ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌కు చెప్పడంతో అతడిని హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.

The cricketer complained of stomach pain and a burning sensation in his throat and mouth after consuming liquid from a bottle that he believed contained drinking water 👉 https://t.co/ZJRQQU3xxQ pic.twitter.com/mLUIcDmwMr

🚨 Mayank Agarwal has been admitted to a private hospital in Agartala

మయాంక్‌ అస్వస్థతకు సంబంధించి త్రిపుర క్రికెట్‌ అసోసియేషన్‌ ప్రతినిధి ఒకరు మాట్లాడుతూ… ‘త్రిపురతో మ్యాచ్‌ ముగిసిన తర్వాత కర్నాటక జట్టు సూరత్‌కు ప్రయాణమైంది. ఇదే సమయంలో వాంతులతో ఇబ్బందిపడ్డ అగర్వాల్‌ తనకు గొంతులో మంటగా ఉందని చెప్పాడు. కర్నాటక టీమ్‌ అధికారులు మాకు ఈ విషయం చెప్పడంతోనే వెంటనే విమానం నుంచి కిందకు దించి అగర్తలాలోని ఓ ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నాం. ప్రస్తుతం అగర్వాల్‌ వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నాడు..’ అని తెలిపారు.

🚨⚠️ Mayank Agarwal admitted to ICU!!

– Mayank Agarwal had complain of Burning Sensation in his mouth & throat and was immediately rushed to the hospital. Agarwal is currently in ICU of the ILS hospital in Agartala.

– He is out of danger now.

We wish for his good health🧡 pic.twitter.com/cF6ouvGTDy

— SunRisers OrangeArmy Official (@srhfansofficial) January 30, 2024