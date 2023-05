May 9, 2023 / 09:33 PM IST

IPL 2023 : ప్లే ఆఫ్ రేసులో నిలవాలంటే గెల‌వ‌క త‌ప్ప‌ని మ్యాచ్‌లో రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు బ్యాట‌ర్లు అద‌ర‌గొట్టారు. గ్లెన్ మ్యాక్స్‌వెల్(68), కెప్టెన్ డూప్లెసిస్(65) అర్థ శ‌త‌కాలతో చెల‌రేగారు. ఆఖ‌ర్లో దినేశ్ కార్తిక్(30) ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్‌ కేదార్ జాదవ్(12 నాటౌట్), హ‌స‌రంగ‌(12 నాటౌట్) దంచ‌డంతో 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి 199 ప‌రుగులు చేసింది. ఆకాశ్ మంద్వాల్ వేసిన 20వ ఓవ‌ర్లో 6 ప‌రుగులు వ‌చ్చాయి. ముంబై బౌల‌ర్ల‌లో బెహ్రెన్‌డార్ఫ్ మూడు, కార్తికేయ‌, జోర్డాన్ ఒక్కో వికెట్ తీశారు.

.@Gmaxi_32 put on a show with the bat to score a stunning half-century and was the top performer from the first innings of the #MIvRCB clash 💪💪 #TATAIPL | @RCBTweets

A look at his batting summary 🔽 pic.twitter.com/MGwSPLtPmj

— IndianPremierLeague (@IPL) May 9, 2023