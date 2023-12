December 28, 2023 / 02:43 PM IST

Boxing Day Test : స్వ‌దేశంలో పాకిస్థాన్‌తో జ‌రుగుతున్న‌ బాక్సిండ్ టెస్ట్‌(Boxing Day Test)లో ఆస్ట్రేలియా ప‌ట్టుబిగిస్తోంది. మూడో రోజు తొలి సెష‌న్‌లోనూ పాక్ను చుట్టేసిన ఆసీస్.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో కి 187 ప‌రుగులు చేసింది. ఆదిలో త‌డ‌బ‌డినా తొలి టెస్టు హీరో మిచెల్ మార్ష్‌(95), స్టీవ్ స్మిత్(50) హాఫ్ సెంచరీల‌తో క‌దం తొక్క‌డంతో కోలుకుంది. రోజు ఆట ముగిసే స‌రికి ఆసీస్ 6 వికెట్ల న‌ష్టానికి 187 ప‌రుగులు చేసింది.

ఫామ్‌లో ఉన్న స్మిత్‌ ఆట ముగుస్తుందన‌గా ఆఖ‌రి బంతికి షాహిన్ ఆఫ్రిది(Shaheen Afridi) బౌలింగ్‌లో ఔట‌య్యాడు. మొత్తంగా ఈ టెస్టులో కంగారూ జ‌ట్టు 241 ప‌రుగుల ఆధిక్యంలో ఉంది. దాంతో, మ్యాచ్ విజేత‌ను నిర్ణ‌యించేందుకు నాలుగో రోజు ఆట కీల‌కం కానుంది.

From 16-4, Australia recover at the MCG to finish with a decent lead at stumps!

Mitchell Marsh and Steven Smith put together a 153-run partnership, but both have now been dismissed 👉 https://t.co/o2UAnXbS93 #AUSvPAK pic.twitter.com/hxYJsXXbb7

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) December 28, 2023