April 14, 2024 / 04:40 PM IST

KKR vs LSG : టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన‌ ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్‌(Lucknow Super Giants)వ‌రుసగా వికెట్లు కోల్పోతోంది. ప‌వ‌ర్ ప్లేలోనే ఆ జ‌ట్టు రెండు కీల‌క వికెట్లు ప‌డ్డాయి. ఆ త‌ర్వాత గ‌త మ్యాచ్ హాఫ్ సెంచ‌రీ హీరో ఆయుష్ బ‌దొని(25)తో క‌లిసి కేఎల్ రాహుల్ ఇన్నింగ్స్ నిర్మించాడు. అయితే.. ఆండ్రూ ర‌స్సెల్ బౌలింగ్‌లో సిక్స‌ర్ బాదిన రాహుల్ మ‌రో భారీ షాట్ ఆడి బౌండరీ వ‌ద్ద క్యాచ్ ఇచ్చి ఔట‌య్యాడు. 12 ఓవ‌ర్ల‌కు ల‌క్నో స్కోర్.. 95/4.

