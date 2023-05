May 20, 2023 / 11:38 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ చివ‌రి లీగ్ మ్యాచ్‌లో ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్ అద‌ర‌గొట్టింది. ఉత్కంఠ పోరులో ఒక్క ప‌రుగు తేడాతో కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్‌పై గెలిచింది. ప్లే ఆఫ్స్ బెర్తు ఖాయం చేసుకుంది. నికోల‌స్ పూర‌న్(58 : 30 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 5 సిక్స్‌లు) హాఫ్ సెంచ‌రీతో చెల‌రేగాడు. అయితే… సొంత గ‌డ్డ‌పై 177 ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో రింకూ సింగ్(67 నాటౌట్‌ : 33బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు) వ‌ణికించాడు. దాదాపు కోల్‌క‌తాను గెలిపించ‌నంత ప‌ని చేశాడు. కానీ, ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్లో య‌శ్ ఠాకూర్ ఐదో బంతికి బౌండ‌రీ ఇవ్వ‌డంతో మ్యాచ్ ల‌క్నో వైపు తిరిగింది.

య‌శ్ ఠాకూర్ వేసిన 19వ ఓవ‌ర్లో రింకూ సింగ్(67 నాటౌట్‌ : 33బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు) నాలుగో బంతికి, ఐదో బంతికి సిక్స్ బాదాడు. దాంతో, ల‌క్నో ఒక్క ప‌రుగు తేడాతో గెలిచింది. పోటీలో ఉండాలంటే గెల‌వాల్సిన మ్యాచ్‌లో కోల్‌క‌తా ఓపెన‌ర్లు ధాటిగా ఆడారు. వెంక‌టేశ్ అయ్య‌ర్(24), జేస‌న్ రాయ్(45) దంచి కొట్టారు. అయితే.. విడ‌దీశాడు. ఆ త‌ర్వాత‌ నితీశ్ రానా(8).. ని కృనాల్ పాండ్యా బౌల్డ్ చేశాడు. ర‌హ్మ‌నుల్లా గుర్బాజ్(10), ఆండ్రూ ర‌స్సెల్(7)ను ర‌వి బిష్ణోయ్ బౌల్డ్ చేశాడు. దాంతో, 120 వ‌ద్ద కోల్‌క‌తా ఐదో వికెట్ ప‌డింది. ఆ త‌ర్వాత రింకూ సింగ్ పోరాడాడు.

Make way for the 𝗟𝗨𝗖𝗞𝗡𝗢𝗪 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥 𝗚𝗜𝗔𝗡𝗧𝗦 🙌@LucknowIPL qualify for the #TATAIPL 2023 Playoffs 👏🏻👏🏻#TATAIPL | #KKRvLSG pic.twitter.com/PPqKN1mysz

