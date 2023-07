July 28, 2023 / 10:26 AM IST

బ్రిడ్జ్‌టౌన్‌: స్పిన్ బౌల‌ర్ కుల్దీప్ యాద‌వ్‌(Kuldeep Yadav).. విండీస్‌తో జ‌రిగిన తొలి వ‌న్డేలో త‌న స‌త్తా చాటాడు. కేవ‌లం మూడు ఓవ‌ర్లలో అత‌ను ఆరు ప‌రుగులు ఇచ్చి నాలుగు వికెట్లు తీసుకున్నాడు. దీంతో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన విండీస్ కేవ‌లం 23 ఓవ‌ర్ల‌లో 114 ర‌న్స్ చేసి ఔటైంది. కుల్దీప్ స్పిన్‌కు విండీస్ బ్యాట‌ర్లు చేతులెత్తేశారు. ఆ స్పిన్‌ను ఎలా ఆడాలో తెలియ‌క వికెట్ల‌ను స‌మ‌ర్పించుకున్నారు.

కెప్టెన్ షాయ్ హోప్‌తో పాటు డామినిక్ డ్రేక్స్‌, యానిక్ కారియా, జేడ‌న్ సీల్స్ వికెట్ల‌ను అత‌ను త‌న ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. విండీస్ బ్యాట‌ర్ల‌ను దెబ్బ‌తీసిన‌ కుల్దీప్ బౌలింగ్ వీడియో ఇదే.

