August 24, 2024 / 07:39 PM IST

IPL : ప్ర‌పంచంలోనే మేటి టీ20 బ్యాట‌ర్ అయిన‌ సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్ (Suraykumar Yadav) భార‌త కెప్టెన్‌గా హిట్ కొట్టాడు. తొలి సిరీస్‌లోనే సార‌థిగా ప్ర‌శంస‌లు అందుకున్నాడు. దాంతో, ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ మెగా వేలానికి ముందే ఫ్రాంచైజీలు సూర్య‌పై ఓ క‌న్నువేశాయి. ముంబై ఇండియ‌న్స్‌(Mumbai Indians)కు ఆడుతున్న ఈ మిస్ట‌ర్ 360 ప్లేయర్‌ను కొనేందుకు కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్(Kolkata Knight Riders) పావులు క‌దుపుతోంది.

ఇప్ప‌టికే సూర్య‌కు కోల్‌క‌తా యాజ‌మాన్యం భారీ ఆఫ‌ర్ ఇచ్చింద‌ని టాక్. 18వ సీజ‌న్‌లో త‌మ జ‌ట్టుకు కెప్టెన్‌గా ఉండాల్సిందిగా ఈ డాషింగ్ బ్యాట‌ర్‌ను కోల్‌క‌తా మేనేజ్‌మెంట్ కోరింద‌ని రెవ్ స్పోర్ట్స్‌కు చెందిన రోహిత్ జుగ్ల‌న్ తెలిపాడు. ఐపీఎల్‌లో సంచ‌ల‌నాల‌కు కేరాఫ్ అయిన సూర్య కోల్‌క‌తా జ‌ట్టుతోనే కెరీర్ ఆరంభించాడు. 2014 నుంచి 2017 వ‌ర‌కూ అతడు ఆ ఫ్రాంచైజీ త‌ర‌ఫున 54 మ్యాచుల్లో 608 ర‌న్స్ కొట్టాడు.

🚨𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫 𝐑𝐮𝐦𝐨𝐮𝐫𝐬 🚨👀

KKR management unofficially contacted SKY for KKR captaincy from next year .

( Rohit Juglan from Revzsports)pic.twitter.com/ClEVeuqcb4

— KKR Vibe (@KnightsVibe) August 24, 2024