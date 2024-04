April 3, 2024 / 11:25 PM IST

IPL 2024 KKR vs DC : వైజాగ్ స్టేడియంలో బౌండ‌రీల మోత మోగింది. స్టేడియంలోని అభిమానులంతా ఇరుజ‌ట్ల ఆట‌గాళ్ల‌ విధ్వంస‌క ఇన్నింగ్స్‌ను చూసి పుల‌కించిపోయారు. ప‌రుగుల వ‌ర‌ద పారిన మ్యాచ్‌లో.. కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్(Kolkata Knight Riders) హ్యాట్రిక్ విజ‌యం సాధించింది. కొండంత ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్(Delhi Capitals) ఆదిలోనే చేతులెత్తేయ‌గా.. ప్టెన్ రిష‌భ్ పంత్ (55), టిస్ట‌న్ స్ట‌బ్స్(54)లు మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌తో ఫ‌ర్వాలేద‌నిపించారు. దాంతో, కోల్‌క‌తా 106 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. త‌ద్వారా ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లో కోల్‌క‌తా ఒకే సీజ‌న్‌లో హ్యాట్రిక్ విజ‌యాలు న‌మోదు చేసింది. మ‌రోవైపు విశాఖ‌లో బోణీ కొట్టిన ఢిల్లీ వ‌రుస‌గా రెండో ఓట‌మి మూట‌గ‌ట్టుకుంది.

భారీ ఛేద‌న‌లో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ ఆదిలోనే పీక‌ల్లోతు క‌ష్టాల్లో ప‌డింది. ఐపీఎల్‌లో రికార్డు ధ‌ర ప‌లికిన స్టార్క్ నిప్పులు చెరగడంతో డేంజ‌ర‌స్ మిచెల్ మార్ష్(0), డేవిడ్ వార్న‌ర్‌(18)లు వెనుదిరిగారు. 33 ప‌రుగుల‌కే నాలుగు కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయిన ఢిల్లీని కెప్టెన్ రిష‌భ్ పంత్(55), స్ట‌బ్స్(54)లు ఆదుకున్నారు.

ఇద్ద‌రూ ఎడాపెడా బౌండ‌రీలు, సిక్స‌ర్లు బాదుతూ ఫీల్డ‌ర్ల‌ను ఉరికించారు. ఐదో వికెట్‌కు 93 ర‌న్స్ జోడించి ప్ర‌మాద‌క‌రంగా క‌నిపించారు. అయితే.. వ‌రుణ్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి వ‌రుస బంతుల్లో పంత్, అక్ష‌ర్ ప‌టేల్‌(0)ల‌ను ఔట్ చేసి కోల్‌క‌తాను విజ‌యానికి మ‌రింత చేరువ చేశాడు. హాఫ్ సెంచ‌రీ త‌ర్వాత స్ట‌బ్స్ భారీ షాట్ ఆడ‌బోయి స్టార్క్ చేతికి చిక్కాడు. అక్క‌డితో ఢిల్లీ ఓట‌మి ఖాయ‌మైంది.

