April 10, 2023 / 06:23 PM IST

Chandrakant Pandit : గుజ‌రాత్ టైట‌న్స్‌పై ఆఖ‌రి ఐదు బంతుల్లో ఐదు సిక్స్‌లు కొట్టిన‌ రింకూ సింగ్‌(Rinku Singh)పై ప్ర‌శంస‌లు కురుస్తున్నాయి. దాదాపు ఓట‌మి ఖాయం అనుకున్న ద‌శ‌లో ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ‌ర్ అద్భుతం చేశాడు. సంచ‌ల‌న బ్యాటింగ్ చేసి ఒంటి చేత్తో కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్‌ను గెలిపించాడు. మ్యాచ్ అనంత‌రం ఆ జ‌ట్టు కోచ్ చంద్ర‌కాంత్ పండిత్(Chandrakant Pandit) మాట్లాడుతూ.. త‌న 43 ఏళ్ల కెరీర్‌లో ఇలాంటి అద్భుతం చూడ‌లేద‌ని అన్నాడు. ఒక ఆట‌గాడిగా, కెప్టెన్‌గా, కోచ్‌గా సుదీర్ఘ అనుభ‌వం ఉన్న‌ అత‌ను ఏం చెప్పాడంటే..

1. మీ మొద‌టి రియాక్ష‌న్?

ఇదొక అద్భుతం. అందులో సందేహం లేదు. రింకూ అలా చెల‌రేగ‌డం ఒక మిరాకిల్‌. అయితే.. మేము ఆట‌గాళ్ల న‌మ్మ‌కాన్ని, రింకూ ఆత్మ‌విశ్వాసాన్ని ఎన్న‌డూ త‌క్కువ అంచ‌నా వేయ‌లేదు.

Watching this on L➅➅➅➅➅P… and we still can’t believe what we just witnessed! 🤯pic.twitter.com/1tyryjm47W

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 9, 2023