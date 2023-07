July 21, 2023 / 09:29 PM IST

virat kohli : ర‌న్ మెషీన్ విరాట్ కోహ్లీ(virat kohli) ఒకే సెంచ‌రీతో ప‌లు రికార్డులు బ‌ద్ధ‌లు కొట్టాడు. ఐదొంద‌ల అంత‌ర్జాతీయ మ్యాచ్‌లో శ‌త‌కం సాధించిన అత‌ను దిగ్గ‌జ క్రికెట‌ర్ స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్‌(Sachin Tendulkar)ను అధిగ‌మించాడు. మాస్ట‌ర్ బ్లాస్ట‌ర్ కంటే త‌క్కువ ఇన్నింగ్స్‌ల్లోనే విరాట్ 76వ సెంచ‌రీ బాద‌డం విశేషం. అవును.. స‌చిన్ 587 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో ఈ మైలురాయికి చేరువ‌య్యాడు. విరాట్ మాత్రం 559 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో ఈ ఫీట్ సాధించాడు. స‌చిన్ కంటే 28 కంటే త‌క్కువ ఇన్నింగ్స్‌ల్లో కింగ్ కోహ్లీ రికార్డు శ‌త‌కం బాదాడు.

వెస్టిండీస్‌తో జ‌రుగుతున్న రెండో టెస్టులో 180 బంతుల్లో 10 ఫోర్ల‌తో కింగ్ కోహ్లీ శ‌త‌కం పూర్తి చేసుకున్నాడు. దాంతో, ఐదొంద‌ల మ్యాచ్‌లో వంద కొట్టిన తొలి క్రికెట‌ర్‌గా చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. అత‌డి కంటే ముందు స‌చిన్(664), ఎంఎస్ ధోనీ(538), రాహుల్ ద్ర‌విడ్‌(509)లు టీమిండియా త‌ర‌ఫున‌ 500ల మ్యాచ్‌లు ఆడారు. కానీ, వీళ్లలో ఎవ‌రూ కూడా సెంచ‌రీ కొట్ట‌లేక‌పోయారు.

A magnificent CENTURY by @imVkohli in his landmark game for #TeamIndia 👏👏

This is his 29th 💯 in Test cricket and 76th overall 🫡#WIvIND pic.twitter.com/tFP8QQ0QHH

— BCCI (@BCCI) July 21, 2023