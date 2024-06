June 29, 2024 / 09:49 PM IST

IND vs SA : పొట్టి ప్ర‌పంచ క‌ప్ ఫైన‌ల్లో భార‌త స్టార్ ఆట‌గాడు విరాట్ కోహ్లీ(76) దంచికొట్టాడు. మెగా టోర్నీలో తొలి హాఫ్ సెంచ‌రీతో టీమిండియాను నిల‌బెట్టాడు. విరాట్ విధ్వంసానికి అక్ష‌ర్ ప‌టేల్‌(47) అటాక్ ఇన్నింగ్స్‌తో హ‌డలెత్తించాడు. విరాట్‌తో కీల‌క భాగ‌స్వామ్యం నెల‌కొల్పాడు ఇక‌ ఆఖ‌ర్లో శివం దూబే(27) ధ‌నాధ‌న్ ఆడ‌డంతో భారత జ‌ట్టు నిర్ణీత ఓవ‌ర్లలో 7 వికెట్ల న‌ష్టానికి 176 ర‌న్స్ కొట్టింది.

టాస్ గెలిచిన భార‌త జ‌ట్టుకు ఆదిలోనే భారీ షాక్ త‌గిలింది. ఇన్నింగ్స్ రెండో ఓవ‌ర్లోనే దక్షిణాఫ్రికా స్పిన్న‌ర్ కేశ‌వ్ మ‌హ‌రాజ్ కోలుకోలేని దెబ్బ కొట్టాడు. ఒకే ఓవ‌ర్లో కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ(9), రిష‌భ్ పంత్(0)ల‌ను ఔట్ చేసి బ్రేకిచ్చాడు. ఆ షాక్ నుంచి తేరుకునే లోపే క‌గిసో ర‌బ‌డ డేంజ‌ర‌స్ సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్(3)ను వెన‌క్కి పంపాడు. లెగ్‌సైడ్ సూర్య కొట్టిన బంతిని బౌండ‌రీ వ‌ద్ద క్లాసెన్ ఖ‌త‌ర్నాక్ క్యాచ్ అందుకున్నాడు. దాంతో, 33 ప‌రుగుల‌కే భార‌త్ మూడు వికెట్లు కోల్పోయింది.

బ్యాటింగ్ ఆర్డ‌ర్‌లో ముందొచ్చిన అక్ష‌ర్ ప‌టేల్(0) మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఏమాత్రం ఒత్తిడికి లోన‌వ్వ‌కుండా కౌంట‌ర్ అటాక్‌తో స్కోరో బోర్డును ప‌రుగులు పెట్టించాడు. అవ‌తలి ఎండ్‌లో విరాట్ కోహ్లీ(76) ప‌ట్టువ‌ద‌ల‌ని విక్ర‌మార్కుడిలా క్రీజులో నిల‌బ‌డ్డాడు. అయితే.. డికాక్ త్రోతో అక్ష‌ర్ ర‌నౌట్ అయ్యాక కోహ్లీ వేగం పెంచాడు. శివం దూబే(27)తో మ‌రో భాగ‌స్వామ్యం నెల‌కొల్పాడు. స‌ఫారీ బౌల‌ర్ల‌పై దాడికి దిగిన విరాట్ ఈ మెగా టోర్నీలో తొలి హాఫ్ సెంచ‌రీ సాధించాడు.

ఫిఫ్టీ అయ్యాక గేర్ మార్చిన విరాట్.. జాన్‌సెన్ ఓవ‌ర్లో 4, 6తో జట్టు స్కోర్ 160 దాటించాడు. ఆ త‌ర్వాత భారీ షాట్ ఆడ‌బోయి ర‌బ‌డ చేతికి చిక్కాడు. 20వ ఓవ‌ర్లో నోకియా రెండు వికెట్లు తీసి 9 ర‌న్స్ మాత్ర‌మే ఇవ్వ‌డంతో భార‌త్ 180 కొట్ట‌లేక‌పోయింది.

Innings Break! #TeamIndia post 1⃣7⃣6⃣/7⃣ on the board.

7⃣6⃣ for @imVkohli

4⃣7⃣ for @akshar2026

2⃣7⃣ for @IamShivamDube

Over to our bowlers now! 👍 👍

Scorecard ▶️ https://t.co/c2CcFqY7Pa#T20WorldCup | #SAvIND pic.twitter.com/Xf3aNtgAJO

— BCCI (@BCCI) June 29, 2024