April 15, 2023 / 09:34 PM IST

IPL 2023 : సొంత గ్రౌండ్‌లో ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్ 159 ప‌రుగులు చేసింది. కెప్టెన్ కేఎల్ రాహుల్(74) హాఫ్ సెంచ‌రీతో రాణించాడు. అత‌డికి కృనాల్ పాండ్యా(18), స్టోయినిస్(15) స‌హ‌కారం అందించారు. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ల‌క్నోకు ఓపెనర్లు రాహుల్(74) కైల్ మేయ‌ర్స్ (29) శుభారంభం ఇచ్చారు. హ‌ర్‌ప్రీత్ బ్రార్ బౌలింగ్‌లో మేయ‌ర్స్ క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. దాంతో, 53 ర‌న్స్ వ‌ద్ద ఆ జ‌ట్టు మొద‌టి వికెట్ కోల్పోయింది.

Leading from the front 👌👌

First fifty of the season for @klrahul & 1⃣0⃣0⃣ up for @LucknowIPL 👏👏

Follow the match ▶️ https://t.co/OHcd6Vf5zU #TATAIPL | #LSGvPBKS pic.twitter.com/OuhU5XEX3i

— IndianPremierLeague (@IPL) April 15, 2023