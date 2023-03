March 10, 2023 / 02:47 PM IST

అహ్మాదాబాద్‌: ఉస్మాన్ ఖ‌వాజా(Khawaja) ఇండియ‌న్ బౌల‌ర్ల‌ను ధీటుగా ఎదుర్కొన్నాడు. నాలుగో టెస్టులో సూప‌ర్ స్ట్రాంగ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. దాదాపు 10 గంట‌లకు పైగా క్రీజ్‌లో ఉన్న ఖ‌వాజా.. 180 ర‌న్స్ చేసి అక్ష‌ర్ బౌలింగ్‌లో చివ‌ర‌కు ఎల్‌బిడ‌బ్ల్యూ(LBW) ఔట్ అయ్యాడు. తాజా స‌మాచారం ప్ర‌కారం ఆసీస్(Australia) ఎనిమిది వికెట్ల న‌ష్టానికి 409 ర‌న్స్ చేసింది.

