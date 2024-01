Prakar Chaturvedi: కర్నాటక యువ బ్యాటర్‌ సంచలన ఇన్నింగ్స్‌.. క్వాడ్రపుల్‌ సెంచరీతో దుమ్మురేపిన ప్రకర్‌

January 15, 2024 / 05:33 PM IST

Prakar Chaturvedi: దేశవాళీ క్రికెట్‌లో భాగంగా అండర్‌ – 19 స్థాయిలో బీసీసీఐ నిర్వహించే కూచ్‌బెహార్‌ ట్రోఫీలో సంచలనం నమోదైంది. కర్నాటక – ముంబై మధ్య షిమోగ (కర్నాటక) వేదికగా ముగిసిన మ్యాచ్‌లో అదే రాష్ట్రానికి చెందిన ప్రకర్‌ చతుర్వేది సంచలన ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నాడు. ఏకంగా క్వాడ్రపుల్‌ సెంచరీ (400 రన్స్‌) చేసి కర్నాటకకు ఆధిక్యంతో పాటు ట్రోఫీని కూడా సాధించిపెట్టాడు. కర్నాటక తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో భాగంగా ఓపెనర్‌గా బరిలోకి దిగిన చతుర్వేది.. 638 బంతులు ఎదుర్కుని 46 బౌండరీలు, మూడు భారీ సిక్సర్ల సాయంతో 404 పరుగులు చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. తద్వారా కర్నాటక జట్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 223 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 890 పరుగుల భారీ స్కోరుచేసింది.

అండర్‌ – 19 క్రికెటర్ల కోసం నిర్వహించే ఈ టోర్నీ ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌లో భాగంగా మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన ముంబై.. ఫస్ట్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో 380 పరుగులు చేసింది. అనంతరం బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన కర్నాటకకు చతుర్వేదితో పాటు హర్షిల్‌ ధర్మని (169), కార్తికేయ (72), కార్తిక్ (50), సమర్థ్‌ (55 నాటౌట్‌)లు రాణించడంతో కర్నాటక భారీ స్కోరు చేయగలిగింది. నాలుగు రోజులు ముగియడంతో మ్యాచ్‌లో ఫలితం తేలకపోయినా తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో లీడ్‌ ఉండటంతో కర్నాటక విజేతగా నిలిచింది.

𝙍𝙀𝘾𝙊𝙍𝘿 𝘼𝙇𝙀𝙍𝙏! 🚨

4⃣0⃣4⃣* runs

6⃣3⃣8⃣ balls

4⃣6⃣ fours

3⃣ sixes

Karnataka’s Prakhar Chaturvedi becomes the first player to score 400 in the final of #CoochBehar Trophy with his splendid 404* knock against Mumbai.

