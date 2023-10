Jos Buttelr: ఇండియాలో బట్లర్ అట్టర్ ప్లాఫ్..! కొనసాగుతున్న ఇంగ్లండ్ సారథి పేలవ ఫామ్

October 26, 2023 / 06:29 PM IST

Jos Buttelr: ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌లో రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ తరఫున ఆడే జోస్‌ బట్లర్‌ పొట్టి ఫార్మాట్‌లో పరుగుల వరద పారిస్తాడు. గత సీజన్‌లో ఆశించిన మేర రాణించకపోయినా 2021, 2022 సీజన్లలో బట్లర్‌ దుమ్ముదులిపాడు. 2022లో అయితే నాలుగు శతకాలతో ప్రత్యర్థులకు చుక్కలు చూపించాడు. ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్‌లో ప్రస్తుతం టాప్‌-3 బ్యాటర్ల జాబితా తీసుకుంటే బట్లర్‌ కచ్చితంగా అందులో ఉంటాడు. కానీ భారత్‌లో టీ20లలో వీరవిహారం చేసే బట్లర్‌ పప్పులు వన్డేలలో మాత్రం ఉడకడం లేదు. 2013 నుంచి భారత్‌లో ఆడుతున్న బట్లర్‌ ఇప్పటివరకూ వన్డేలలో ఒక్క హాఫ్‌ సెంచరీ కూడా చేయలేదంటే అతడు ఎంతలా తడబడుతున్నాడో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో భాగంగా శ్రీలంకతో బెంగళూరులో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌తో కలుపుకుని బట్లర్‌.. భారత్‌లో 12 ఇన్నింగ్స్‌లలో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చి చేసింది 178 పరుగులు మాత్రమే. ఈ క్రమంలో బట్లర్‌ సగటు 14.83గా నమోదు కాగా టీ20లలో 145కు తగ్గని స్ట్రైక్‌ రేట్‌ భారత్‌లో వన్డేలలో మాత్రం 100.56గా నమోదైంది. వన్డే ఫార్మాట్‌లో బట్లర్‌కు భారత్‌లో అత్యధిక స్కోరు 43గా ఉంది.

Jos Buttler has only scored 95 runs in five innings so far at #CWC23 😬 #ENGvSL pic.twitter.com/VAJMG1CJVK

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) October 26, 2023