April 7, 2024 / 09:44 PM IST

Jasprit Bumrah : యార్క‌ర్ కింగ్ జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా(Jasprit Bumrah) మ‌రో ఘ‌న‌త సాధించాడు. ఐపీఎల్‌లో వేగంగా 150 వికెట్లు తీసిన రెండో భార‌త‌ బౌల‌ర్‌గా బుమ్రా రికార్డు నెల‌కొల్పాడు. అత‌డి కంటే ముందు లెగ్ స్పిన్న‌ర్ య‌జ్వేంద్ర చాహ‌ల్(Yuzvendra Chahal) ఈ మైలురాయికి చేరుకున్నాడు.

చాహ‌ల్ 118 మ్యాచుల్లోనే 150 వికెట్లు తీయ‌గా.. బుమ్రాకు 125 మ్యాచ్‌లు ప‌ట్టింది. మొత్తంగా ఈ క్ల‌బ్‌లో చేరిన మూడో బౌల‌ర్‌గా, రెండో పేస‌ర్‌గా ముంబై స్పీడ్‌స్ట‌ర్ చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. ముంబై మాజీ పేస‌ర్, ప్ర‌స్తుత బౌలింగ్ కోచ్ ల‌సిత్ మ‌లింగ(Lasith Malinga) 105 మ్యాచుల్లోనే 150 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు.

1️⃣5️⃣0️⃣ IPL wickets for Jasprit Bumrah 💥💥

He reaches the milestone in 124 innings – only Lasith Malinga (105) and Yuzi Chahal (118) have done it quicker 🔥#MIvDC | #IPL2024 pic.twitter.com/eGlB7LVzU8

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) April 7, 2024