James Anderson | ‘నాలో ఇంకా చాలా ఆట ఉంది’.. జట్టును వీడనంటున్న వెటరన్‌ పేసర్‌

July 29, 2023

James Anderson : ఇంగ్లండ్‌ వెటరన్‌ పేసర్‌ జేమ్స్‌ అండర్సన్‌(James Anderson) ఇప్పుడప్పుడే.. కెరీర్‌కు వీడ్కోలు(Retirement) పలికే ఆలోచన లేదని వెల్లడించాడు. దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా ఇంగ్లండ్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఈ సీనియర్‌ పేసర్‌.. సొంత గ‌డ్డ‌పై ఆస్ట్రేలియా(Australia)తో జ‌రుగుతున్న‌ యాషెస్‌ సిరీస్‌(Ashes Series)లో పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోతున్న విషయం తెలిసిందే. ఓవల్‌ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న ఐదో టెస్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో కేవలం ఒక్క వికెటే తీసిన అండర్సన్‌.. గ‌త నాలుగు మ్యాచుల్లోనూ నాలుగే వికెట్లు పడగొట్టాడు.

దీంతో యాషెస్‌ సిరీస్‌ తర్వాత జిమ్మీ.. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ నుంచి తప్పుకుంటాడనే ప్రచారం ఊపందుకుంది. అయితే.. అండర్సన్ మాత్రం తనలో ఇంకా చాలా క్రికెట్‌ మిగిలే ఉందని.. ఇప్పుడప్పుడే తప్పుకునే ఆలోచన చేయడం లేదని వ్యాఖ్యానించాడు.

